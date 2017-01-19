Başkanlar hizmetleri anlatacak!

Ceyhan, İlçe Belediye Başkanlarının Ankara’da hizmet sunumu gerçekleştireceğini belirtti. Bugün Gebze ve Darıca Belediye Başkanları hizmetlerini anlatacak.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan basın açıklamasında, “ Dün Şırnak ve Sur’daki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye terörle mücadelesinden geri dönmeyecektir. Bu terör saldırılarından tez zamanda kurtulacağız. Dün gece haberlere düşen ve yüreğimizi bir miktar su serpen Reina canisinin canlı yakalanması önemlidir. Yılbaşı gecesini kana bulayan vahşinin sorgulamasında bu işin arkasındakilerin ortaya çıkacağını umuyorum. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Bu tarz haberler bize moral veriyor” dedi.

“DANIŞMALARDAN MEMNUNUZ”

Teşkilat çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ceyhan, “ Mahalle danışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 40 civarı danışmamızı yapacağız. Bende vaktim oldukça katılıyorum. Ocak ayı sonuna kadar mahalle danışma meclislerimizi icra ediyoruz. Mahalle danışmalarını üyelerimizle hasbıhal şeklinde gerçekleştiriyoruz. Ardından soru cevap yaparak mahalledeki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Şu ana kadar ki danışmalarımızdan memnunuz. Katılım anlamında da beklediğimizin üstünde bir katılım var” dedi.

TOPLANTILAR ANKARA’DA

İlçe koordinasyon toplantılarını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve milletvekillerinin de katılacağını belirten Ceyhan, “ Belediye başkanlarımızın seçim beyannamelerini yakından takip ediyoruz. Karamürsel, Gölcük ve Başiskele’de koordinasyon toplantılarımızı bitirdik. Yarın Milli Savunma Bakanımız sanayi odasının toplantısına katılacak. Ardından bakan beyle Ankara’da olacağız. Hiçbir konuda boşluk vermeden çalışıyoruz. İlçe koordinasyon toplantılarını Ankara’da gerçekleştireceğiz. Bugün Körfez Derince , Gebze ve Darıca Belediyelerin taahhütlerinin ne kadarı yapılmış, onlara bakacağız. Amacımız 2017’de verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesidir” dedi.

“BİZ HEP AYAKTAYIZ”

4-5 gün içerisinde yine 340- 347 arası bir oylama ile referandum süreci netleşmiş olacağını vurgulayan Ceyhan sözlerini, “ CHP’nin Vandallığına rağmen referandum milletin önüne gelecek. Bizler gibi AK Parti ve MHP çatısın altında olmayan seçmenlerin de desteğiyle yüzde 50’inin üstüyle milletin onayından geçeceğini düşünüyorum. Cengiz beyin basın açıklamalarını da takip ediyoruz. Bu kürsülerden fikirlerimizi söyleyerek müzakerelerde bulunacağız. Demokratik bir ülkede anayasa değişikliği için gerekli şartlar oluşmuşken dayatma ile yapılıyor demesini anlayamıyoruz. Biz milletin takdiri başımızın üstüne diyeceğiz. CHP inadına bir duruş sergiliyor. Ayağa kalkıyoruz ne anlama geliyor anlamıyorum. Bu tip eylemlerin mesafe alamayacağını düşünüyorum. Bu eylemi gerçekleştirecek bir durum yok. Millet görüyor. İnanıyorum ki CHP bu yoldan vazgeçer. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi daha sorgulanamaz daha tek adamcı bir sistem aslında. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ise istikrarlı bir hükümet olanağı sunmaktadır. AK Parti olarak biz hep ayaktaydık. Hiç oturmadık” ifadeleriyle sonlandırdı.



Selçuk Esmer GECAL