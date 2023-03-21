SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BBP Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel İstifa Edip Milletvekili Aday Adayı Oldu

Büyük Birlik Partisi Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

BBP Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel İstifa Edip Milletvekili Aday Adayı Oldu

21 Mart 2023 Salı 15:42

 
 
  Büyük Birlik Partisi Derince Kadın Kolları Başkanı Aysun Demirel, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Demirel, aday adaylığı belgesini de Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Başgil’in elinden aldı. Aday adaylığının hayırlı olmasını dileyen Başgil, “Aysun Hanım, ülkemizde eğitim alanında önemli hizmetler verdi. Şimdi milletvekili aday adaylığı için yola çıktı. Hakkında hayırlısının olmasını temenni ediyorum” dedi. 
 1984 Bartın doğumlu Demirel, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olarak, 12 yıl bu alanda çalıştı. Eğitim danışmanı olarak başladığı sektörde daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hızlı Okuma Kursu’nun kuruculuğunu yaptı. 20 yıldır Derince’de ikamet eden Aysun Demirel, evli ve 2 çocuk annesi.  



                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sarıbay, Sarıbay, "Küsmek, darılmak gibi bir lüksümüz...
Fatih Salihoğlu Saadet Kocaeli'den Aday Adayı Fatih Salihoğlu Saadet Kocaeli'den Aday Adayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli İle Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli...
Özhan Öztürk, resmen aday adayı Özhan Öztürk, resmen aday adayı
Mehmet Ali Belek Saadet Kocaeli’den Aday Adayı Mehmet Ali Belek Saadet Kocaeli’den Aday Adayı
Saadet Kocaeli İlçe Skm Başkanları Toplantısını Gerçekleştirdi. Saadet Kocaeli İlçe Skm Başkanları Toplantısını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Sarıbay, "Küsmek, darılmak gibi bir lüksümüz...
CHP'den milletvekili aday adayı olan Av. Cengiz Sarıbay, başvurusunun ardından eşi Av. Nurdan Sarıbay ile...

Haberi Oku