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BBP İl Başkan Yardımcısı Aladağ, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Aladağ, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

BBP İl Başkan Yardımcısı Aladağ, Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

17 Mart 2023 Cuma 10:10

                                          
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Aladağ, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.   
  BBP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Aladağ, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimin öncesinde milletvekilliği aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. İl Başkanı Kaan Şengil’i makamında ziyaret eden Aladağ, istifa dilekçesini sundu. Şengil ise Aladağ’ın istifasını kabul ederek, çıktığı yolda kendisine başarılar diledi. 
 Ömer Gökhan Aladağ yaptığı açıklamada, "4 aydır yürütmekte olduğum Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevimden, 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olabilmek için istifa ettim. Çıktığımız bu yolda Rabbim yardımcımız olsun. Kocaeli’miz, ülkemiz ve milletimiz için çalışacak, çaba sarf edeceğiz. Rabbim utandırmasın. Şimdiden başta Kocaeli olmak üzere tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 
  Kocaeli Üniversitesi'nde önlisans eğitimini alan ve ticaretle uğraşan 2 çocuk babası Aladağ, 2021-2023 döneminde ise BBP İzmit İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştu.  



                                 


İHA
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