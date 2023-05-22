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BBP Kocaeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici’nin talimatlarını teşkilatına ileterek 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

BBP Kocaeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:55

  Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimler sonrasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Küpçü, parti teşkilatına kendi kurmuş oldukları Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevinde yemek verdi. Programa Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin, ilçe başkanları, vekil adayları ve teşkilat mensupları katıldı. Yemekte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin talimatlarını paylaşan Küpçü, “Önümüzdeki 28 Mayıs Seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması için sahada var gücümüzle çalışacağız” dedi. 


İHA
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