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Bıyık: “Darıca’ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz”

Darıca Kent Konseyi’nin genel kuruluna katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı konuşmada “Kent konseyine kapımız açık. Darıca’ya katkı sunacak projelerin destekçisi olacağız” dedi.

Bıyık: 'Darıca'ya katkı sunacak projeleri destekleyeceğiz”

24 Ekim 2019 Perşembe 16:21

Darıca Kent Konseyi, 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Darıca Teras Kafe’de gerçekleşen kongreye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm,  Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız ve yönetimiyle çok sayıda davetli katıldı. Kongrede Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız yeniden başkanlığa seçildi.

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ün divan başkanı olduğu kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Görüm, yaptığı konuşmada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken “Kent Konseyleri şehrin gelişimi için çalışan kurumlardır. Belediyenin STK’lara destek vermesi, yanında olması Darıca için çok önemli. Bu noktada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Darıca Kent Konseyi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız da yaptığı konuşmada Başkan Bıyık’a teşekkür ederken yeni dönemde daha aktif çalışacaklarını söyledi.

BIYIK: “DARICA’YA KATKI SUNMALIYIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek “Kent Konseyi şehir için, geleceğimiz için projeler üreten bir kurum olsun istiyoruz. Kenti geliştirecek adımlar atmanızı bekliyoruz. Kent Konseyi şehrin her kesimini kapsıyor. Her kesimden temsilci yer alıyor. Kent konseyine kapımız açık. Darıca için güzel fikirler, projeler bekliyoruz. Bu şehrin bizden beklentisi çok fazla. Bu kente hepimiz bir şeyler vermeliyiz. Biz ve ekibimiz Darıca için dertleniyoruz. Herkesin de dertlenmesini istiyoruz. Şehrimize katkı sunacak ne varsa içinde olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından yeni yönetim seçimi gerçekleşti. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Başkan: Kaplan Sönmezyıldız, Yönetimi: Cüneyt Şentürk (Darıca Belediye Başkan Yardımcısı), Turhan Aksoy (Darıca İlçe Emniyet Müdürü), İsmail Oğuz (İlçe Milli Eğitim Müdürü), Kudret Sekban (Yaşlılar Derneği başkanı), Yılmaz Tunalı (Türk Hava Kurumu Başkan yardımcısı), Kenan Demirbaş (Osmangazi Mahalle Muhtarı), Mukadder Doğanay (DASİAD temsilcisi), Doç. Dr. Mustafa Güneş (Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi), Şafak Eriştin (Esnaflar Odası başkanı), Emin Serim (Şoförler Odası Başkanı)






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