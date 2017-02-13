Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Yakup Törk, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, eski ilçe başkanları ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla örgüt toplantısı gerçekleştirdi.

Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği konusunda eğitim verdiklerini belirten İlçe Başkanı Törk, "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen il ve ilçe başkanları toplantısında Genel Başkanımızın bize vermiş olduğu mesajları, partimizde daha önce görev yapmış ve şuanda görev yapan olan tüm kadromuz ile buluşarak bire bir ilettik. Partimizin ortak dilini oluşturmak için bir sunum yaptık." dedi.

NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİMİZİ ANLATTIK

Bu eğitim çalışmasında amacımız, anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği yönündeydi. Bu süreçte daha çok neleri söylememiz ve neleri söylemememiz konusunda genel anlamda bir bilgilendirme ve örgütle birlikte hareket etme toplantısı oldu. Toplantı gayet verimli ve iyi geçti. SKM’de görev alan partililerimiz gerekli çalışmalarına başladılar. Anayasa değişikliğindeki 18 maddenin içeriğinde neler olduğunu ve partililerimizin sahada insanlara anlatacağı önemli noktaları anlattık.

BİZİ TEK RENK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR

SKM çalışmaları çerçevesinde de her akşam kahve, dernek ve ev ziyaretlerimiz oluyor. Bu ziyaretlerde gördüğümüz, vatandaşlarımızı n çoğunun değiştirilmek istenen 18 maddeyi bilmediği yönünde. Bu maddelerin içerisinde eğitimi, ekonomiyi, işsizliği, terörü, dış politika sorunlarını çözecek bir madde bulunmadığını anlatıyoruz. Biz milletiz, farklı renklerden oluşuyor ve devletimizin bekası için çalışıyoruz, ancak bu değişiklik ile bizi tek renk yapmaya çalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti araştıran, sorgulayan ve her rengin aynı çatı altında bulunduğu bir yapıda olmalıdır. Önemli olan bütün renklerin bir arada yaşamasıdır.

SİYASİ KİMLİĞİMİZİ BİR KENARA BIRAKTIK

Referanduma kadar siyasi kimliğimizi ve rozetimizi bir kenara bıraktık. Türk bayrağımızla vatan sevgisini, kim olursa olsun ülkenin kaderinin tek adama verilmemesi gerektiğini, bu şartlarda evet çıkması durumunda toplumun kutuplaştırılmas ına neden olacağını, hayır çıkması durumunda da toplumun normalleşeceğini ifade ediyoruz. Referandumu bir seçim olarak değil de bir tercih olarak görüyoruz. Dolasıyla insanlara giderken de CHP temsilcisi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, demokrasi için, bayrak için, vatan için, millet için, ülkenin bölünmez bütünlüğü için orada bulunduğumuzu anlatıyoruz.

VATANDAŞTAN OLUMLU MESAJLAR ALIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 140 yıllık parlamenter ve demokratik sistemi sonlandırılıp yasama, yürütme ve yargı dediğimiz erklerin bir kişiye verilerek ülkenin tek adamla yönetilmesi isteniliyor. Vatandaşa soruyoruz:“Türki ye Cumhuriyeti'nin geleneklerine uygun olan parlamenter sistemin güçlenerek devam etmesini mi yoksa egemenliğin tek kişiye verildiği bir rejim değişikliği mi olmasını istiyorsunuz. Ülke ortak akılla mı yönetilecek yoksa ülkenin aklı ve tapusu tek kişiye mi verilecek? Tek adam mı milletin egemenliği yönünde bir tercih olacak.” Bunları insanlara anlattığımızda AKP ve MHP’ye oy veren seçmenlerin ciddi manada kafasının karışık olduğunu ve hayır tarafında durduğunu görüyoruz. Vatandaştan olumlu mesajlar alıyoruz. Darıca’da hayır önde görünüyor şuanda.