Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Yakup Törk, CHP Kocaeli Eski Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, eski ilçe başkanları ve mahalle temsilcilerinin katılımıyla örgüt toplantısı gerçekleştirdi.
Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği konusunda eğitim verdiklerini belirten İlçe Başkanı Törk, "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen il ve ilçe başkanları toplantısında Genel Başkanımızın bize vermiş olduğu mesajları, partimizde daha önce görev yapmış ve şuanda görev yapan olan tüm kadromuz ile buluşarak bire bir ilettik. Partimizin ortak dilini oluşturmak için bir sunum yaptık." dedi.
NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİMİZİ ANLATTIK
Bu eğitim çalışmasında amacımız, anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum sürecinde nasıl bir yol izleneceği yönündeydi. Bu süreçte daha çok neleri söylememiz ve neleri söylemememiz konusunda genel anlamda bir bilgilendirme ve örgütle birlikte hareket etme toplantısı oldu. Toplantı gayet verimli ve iyi geçti. SKM’de görev alan partililerimiz gerekli çalışmalarına başladılar. Anayasa değişikliğindeki 18 maddenin içeriğinde neler olduğunu ve partililerimizin sahada insanlara anlatacağı önemli noktaları anlattık.
BİZİ TEK RENK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR
SKM çalışmaları çerçevesinde de her akşam kahve, dernek ve ev ziyaretlerimiz oluyor. Bu ziyaretlerde gördüğümüz, vatandaşlarımızı
SİYASİ KİMLİĞİMİZİ BİR KENARA BIRAKTIK
Referanduma kadar siyasi kimliğimizi ve rozetimizi bir kenara bıraktık. Türk bayrağımızla vatan sevgisini, kim olursa olsun ülkenin kaderinin tek adama verilmemesi gerektiğini, bu şartlarda evet çıkması durumunda toplumun kutuplaştırılmas
VATANDAŞTAN OLUMLU MESAJLAR ALIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti'nin, 140 yıllık parlamenter ve demokratik sistemi sonlandırılıp yasama, yürütme ve yargı dediğimiz erklerin bir kişiye verilerek ülkenin tek adamla yönetilmesi isteniliyor. Vatandaşa soruyoruz:“Türki