‘’Bizim mücadelemiz, milletimize hizmet etmektir’’



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Ardahanlılar Dernek Başkanı Bülent Işık, ERKOP Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ahmet Bayraktar, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şube Başkanı Musa Yaşaroğlu, Çayırova Trabzonlular Dernek Başkanı Burhan Beşiroğlu ile yönetimlerini konuk etti. Görüşmelerde birlik ve beraberliğin, millete ve vatana duyulan karşılıksız sevginin önemine vurgu yapılırken, “Bizim mücadelemiz, milletimize hizmet etmektir. Halkımızla birlikte yürüyor ve vatandaşımızın gönlünden asla çıkmayacak şekilde çalışıyoruz. Halkımızla bütünleşiyor, vatandaşımızın derdiyle dertleniyor ve gönül belediyeciliğini Kocaeli’de yaşatıyoruz” dedi.

“STK’LAR BİZLERİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİDİR”

Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına her fırsatta devam eden Başkan Büyükakın, esnafından işçisine, hemşeri derneklerinden kültür ve sanata katkı sunan derneklere bir kez daha görüşmelerde teşekkür etti. Huzurlu ve mutlu bir Kocaeli hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve şehrimizin birliğine, gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunan STK’larımızın çoğalmasını arzu ediyorum. Bu amaçla gece gündüz demeden canla başla çalışan STK’larımızın varlıkları da bizlerin en büyük zenginliğidir” ifadelerini sarf etti.

“VERDİĞİ MÜCADELE TAM BİR İSTİKLAL HARBİDİR”

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” vurgusunun yapıldığı görüşmelerde, Türkiye’nin her alanda büyük bir mücadele verdiğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Kocaelili hemşerilerimin hizmetinde bulunmak ve hizmetlerimizle vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap vermek bizlere büyük bir enerji veriyor. Bizler yerelde halkımıza hizmet götürürken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda tam bir istiklal mücadelesi veriyor” şeklinde konuştu. STK temsilcilerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, konuklarıyla hizmetler noktasında istişare de gerçekleştirildi.