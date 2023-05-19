Bu Seçimin Kaybedeni Görme Engelliler Oldu

Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti 14 Mayıs’ta yapılan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

Eşitti açıklamasında:

en son düzenlenen seçim yasasında görme engellilerin tek başlarına oy kullana bilmeleri ile ilgili madde de yer almış ve yasalaşmıştı.

Biz bu maddenin yasalaşması için çok mücadele vermiş, talepte bulunmuştuk.

Adeta hayatımızda bir dönüm noktası olmuş gibi sevinmiş, görme engellilerin tek başlarına oy kullanabilmelerini seçim yasasında yer almasını büyük bir adım olarak nitelendirmiştik.

Fakat yüksek Seçim kurulu hevesimizi kursağımızda bırakmış, bizlerin önerdiği oy şablonunu değilde, görme engellilerin dünyasından bir haber bir şekilde hazırladıkları oy şablonlarını sandık kurullarına göndererek, bizlere büyük bir hayal kırıklığı yaşatmışlardır.

Sandık kurulularındaki görevlilerin de yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklanan tartışmalar seçim günü sandık görevlileri ile görme engelli vatandaşlar arasında yaşanmıştır. Bir bilene danışmanın, bir dağ aşıracağı atasözünü de duymayan yüksek Seçim kurulu yetkilileri, maalesef görme engelliler ile ilgili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına görme engellilerin nasıl oy kullanabileceklerinin daha kolay olabileceği ile ilgili hiçbir görüşe başvurmamıştır.

Ben yaptım, oldu. Mantığıyla hazırlanan görme engellilerin oy şablonu verimsiz, ve kullanışsız olarak hazırlanan şablon, sandıklarda neredeyse hiç kullanılmamıştır.

Siyasi partiler de bizi önemsemedi!

Yüksek Seçim Kurulu’nun yapmış olduğu bariz hatayı siyasi partilerde görmezden geldi. Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile yaptığımız görme engellilerin tek başlarına oy kullanmaları ile ilgili prova niteliğindeki çalışmamızı yüksek Seçim kuruluna göndermiş, tüm detaylarıyla paylaşmıştık.

Sadece biz değil, engelsiz erişim derneği de önceki seçimlerde bizimkisi ne benzer bir çalışma yaparak görme engellilerin kullanımına sunmuşlardı.

Ne yüksek Seçim kurulu, ne siyasi partiler bizlere danışmamış, gerekli tedbirleri almamış, görme engellilerin tek başlarına oy kullana bilmeleri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar heba edilmiştir.

Bu durum ile alakalı siyasi partilerimize çağrıda bulunmama rağmen, bir türlü geri dönüş alamamış bulunmaktayım. Dilerim ikinci turda yüksek Seçim kurulu aynı hatayı yapmaz, görme engellileri sandık görevlileri ile karşı karşıya getirmez. Kamuoyuna saygılarımla