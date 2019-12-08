Bütün oyunları kararlı bir şekilde yerle bir ediyoruz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve yönetimini ziyaret etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti ilçe Başkanı Çetin Seymen’in de hazır bulunduğu ziyarette yerel, ulusal ve uluslararası konular hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, Cumhur İttifakının önemine bir kez daha değindi.

Gölcük, Cumhur ittifakı açısından en başarılı olduğumuz ilçelerden bir tanesi diyen Başkan Büyükakın, “En başından beri Cumhur İttifakı olarak oldukça güçlü bir görüntü sergiledik” dedi.

“MEMLEKETİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR İTTİFAKTIR”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelinde Kocaeli’nin oldukça başarılı olduğu vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, “İl çapında en başarılı illerden biriyiz. Çok güzel bir seçim dönemi yaşadık. Ben evvela bizlere verdiğiniz destek ve gece gündüz demeden bize inanarak çalıştığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizde o desteğin hakkını vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu ittifak hakikatten memleketimizin geleceği açısından çok önemli bir ittifaktır. Belki bugün bazıları görüyor. Birçok yerde söyleniyor ama geriye dönüp bakıldığında, tarih ilerleyip o günden bugüne tekrar bakıldığında, Cumhur İttifakının özellikle memleketimiz için dünyadaki rolünün ne kadar önemli olduğunu yarın çok daha iyi görülecek” şeklinde konuştu.

“AMERİKA, KAFASINA GÖRE JANDARMALIK YAPIYOR”

Yeni bir dünya kurulduğunu da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Şöyle bir tanımlama yapar isek aslında geçtiğimiz yüzyıl Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bitti. Ama ondan sonra yeni bir dünya düzeni kurulamadı, oturmadı. Oradan alırsak eskiden iki kutuplu bir dünya vardı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kısmen ortaya çıkmış ama İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iyice siyah beyaz gibi net bir şekilde ayrışarak ortaya çıkmış iki kutuplu dünya düzeninin yanı sıra soğuk savaş dönemi vardı. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Berlin duvarının yıkılması en büyük sembolik göstergedir. Şimdi yeni bir döneme geçtik. Rusya’nın zayıflaması dünyada Amerika’nın bu boşluğu dolduramaması, en azından bunun kuralının belli olmaması, Amerika’nın son dönemde tamamen kuralsız bir şekilde operasyonlar yürütmesi, Irak’ta yapılan işgal girişimi, Saddam’ın devrilmesi gibi gelişmelerle dünyada yeni bir dünya düzeni kurmaya çalıştılar. Ancak hala bunun kuralı ve bir düzeni yok. Amerika, kafasına göre jandarmalık yapıyor. Kafasına göre Ortadoğu’yu ve burnumuzun dibini dizayn etmeye çalışıyor. İsrail ile birlikte kendi ajandalarını hayata geçirmeye çalışıyor. Adım adım bunu yapmak için çalışıyorlar. Burnumuzun dibinde bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Suriye’de bunun en bariz örneğini gördük” ifadelerini sarf etti.

“KADİM DEVLET GELENEĞİMİZİN BİR YANSIMASIDIR”

PKK’nın Suriye’de isminin YPG olduğunu, ülkemizle hem PKK hem de FETÖ terörü anlamında adeta bir kedi fare oyunu oynamaya kalktıklarını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Ama liderlerimizin yapmış olduğu ittifak esasen küresel ölçüde bu oynanan oyunlara ve tezgahlara karşı yapılmış bir ittifaktır. Bunun adına ne derseniz deyin ama bizim kadim devlet geleneğimizin bir yansımasıdır. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Uzun vadede bunun sonuçlarını çok daha net şekilde göreceğiz” şeklinde konuştu. Güneydoğu’daki terör olaylarının azaldığını, örgüte katılımın neredeyse sıfıra yaklaştığını da belirten Başkan Büyükakın, PKK’nın tükenmek ve bitmek üzere olduğunu da belirterek, “Tıpkı bir zamanlar ASALA’yı bitirdiğimiz vakitler nasıl PKK onun yerine ikame edildiyse ve devreye sokulduysa bugünde PKK bitmek üzeredir. Şimdi ona fon değiştirtip orada YPG adı altında başka bir tezgahla karşımıza çıkmaya çalışıyorlar. Ama genel başkanlarımızın ve liderlerimizin kurmuş olduğu ittifak sayesinde bütün bu oyunları kararlı bir şekilde bir bir yerle bir ediyoruz” dedi.

“BİR GÜN TARİH BUNU YAZACAK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte dünyada ve bölgemizde ki çok hızlı gelişen olaylara karşı kararlar alınıp hızla müdahale edildiğini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu sayededir ki Ortadoğu’daki bütün operasyonlarda çok hızlı neticeler almamıza imkân verecek adımlar atılabildi. Oradaki bütün tezgahlar bozuldu. Amerika’sı ve Rusya’sı bizim orada gerçekleştirmiş olduğumuz hamleler doğrultusunda kendilerine çeki düzen vermek zorunda kaldılar. Son NATO’daki operasyonda bunu bir kere daha gördük. Her seferinde bizi eleştiren “Suriye’de ne işiniz var, bütün dünyayı neden karşınıza alıyorsunuz?” diyenler bugün döndüler tersinden bazı şeyler söylemeye çalışıyorlar. Daha düne kadar “Suriye’de ne işiniz vardı?” diyenler karşımızda aslan kesilmeye başlıyorlar. İş bittikten sonra herkes nutuk söyler, herkes kahramanlık yapar. Ama asıl yapılması gereken zamanında dünyaya meydan okumaktır. İşte liderlerimizin yapmış olduğu ittifak buna da katkı sunmuştur. Bir gün tarih bunu yazacak. Buna emin olun. Bugün bunu çok net görülmüyor olunabilir ama meselenin uzmanları bunu çok net bir şekilde görüyor.”

“BUNDAN KİMSENİN ZERRE ŞÜPHENİZ OLMASIN”

“Bütün Avrupa şu an aynı şeyi NATO’nun misyonunu tartışıyor” diyerek Türkiye’nin orada bir aksiyon alarak NATO’yu da belli bir doğrultuda hareket etmeye zorladığını da vurgulayan Başkan Büyükakın, “Yani siz forse eder siz liderlik ederseniz herkes sizin arkanızdan gelmek zorunda kalır” hatırlatmasını yaparak, “Elhamdülillah oralarda ülke olarak çok güzel adımlar atıyoruz. Bizi terörle diz çökertmek istediler ancak muvaffak olamıyorlar. Ondan sonra defalarca ekonomik operasyonlar yaptılar değil mi? Doların yükseltilmesi, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaları gibi. Bunlar her seferinde bertaraf ediliyor. Allah’ın izniyle bununda üstesinden geleceğiz. Yeter ki kamuoyu ve halkın desteği arkamızda olsun. Çok güçlü bir şekilde yol yürümeye devam edelim. Sonuçta bizim için nihai olarak tek bir rıza makamı var. Rızasını almak istediğimiz tek bir makam var o da rabbimizdir. Onun bir yolu da milletin gönlüne girmek ve milletin rızasını almaktır. Milletin rızasını alır, milletin gönlüne girersek oradan da Allah’ın rızasına ulaşmış oluruz. Bize nasıl dosdoğru olun diye emredildiyse dosdoğru istikametimizde yürüyeceğiz. Bundan kimsenin zerre şüpheniz olmasın” dedi.

“GÜÇLENDİKÇE DE EKONOMİK OLARAK DA AYAKTA DURACAĞIZ”

“Bu millet çok büyük zorlukların üstesinden geldi” diyerek MHP Gölcük İlçe Başkanlığında ki konuşmasını “Tarih boyunca bunun çok örnekleri var” vurgusu yaparak sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Gerçek gücümüz yüreğimizdeki güçtür” hatırlatmasını yaparak konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Ama bugün aynı zamanda güçlü imkanlarla güçlü bir vaziyetteyiz. Ordumuzun elindeki imkanlar eskisiyle kıyaslanamayacak kadar fazla. Allah’ın izniyle önce bölgemizde sonrada dünyada çok daha güçlü bir devlet olma yolunda ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Güçlendikçe de ekonomik olarak da ayakta duracağız. Sadece terörün bitmesi nedeniyle Türkiye ekonomisinin kazanacağı güç, bütün bizim esnafımızın, çiftçimizin ve köylümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları da barındırıyor. İnşallah milletin hayrı için olan bu birliktelik ilelebet devam eder. Rabbim bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Sizlere bir kez daha şimdiye kadar bize vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yolumuz bozulmadıkça, istikametimiz devam ettikçe desteğinizin de devamını diliyorum. Çünkü biz sizlerden emanet aldık. Vatandaşımızdan bu emaneti talep ederken sizlerden güç aldık. İnşallah rabbim bize ne size ne de vatandaşımıza karşı muhtaç etmez. Biz yolumuzda yürüdüğümüz müddetçe de desteğiniz bizim arkamızdan çekmeyin. Sahada gören gözümüz duyan kulağımız olun.”