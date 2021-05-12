banner594
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, ‘’Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin’’

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İslâm âleminin ve Kocaelili hemşerilerinin bayramını tebrik etti.

Büyükakın, ‘'Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin''

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:18

Başkan Büyükakın, bayramların dinî ve millî duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, millî birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği günler olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha oruçlarla, hatimlerle, teravihlerle tamamlamayı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Bu Ramazan’da salgın nedeniyle iftar sofralarında, camilerde teravih namazlarında birlikte olamasak da gönüllerde buluştuk. Pandemi dönemi bize her zamankinden daha çok bir olmayı, birlik olmayı hatırlattı. İftar sofralarında bir araya gelmenin, camilerde omuz omuza saf tutmanın, sevdiklerimize gönlümüzce sarılmanın, sokaklarda özgürce dolaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı.

Biz de bu amaçla mübarek Ramazan ayı boyunca şehrimizin en ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine bile ulaşarak, yardım elimizi uzatmaya çalıştık. Kocaeli’nde salgından etkilenen her kesimin yanında olmaya gayret gösterdik. Engellilerimizin, yaşlılarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için Büyükşehir personelimiz Ramazan boyunca yanlarında oldu. Çocuklarımız ve gençlerimizi de unutmadık. Onlar için sosyal medyada online programlar yayınladık. Pandemiden etkilenen esnafımıza can suyu olmaya gayret gösterdik.

Ramazan ayındaki tam kapanma döneminde devletimizin koyduğu kısıtlamalara azami derecede özen gösteren tüm Kocaelili hemşerilerime teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde bile hastanelerimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine şükranlarımı sunuyorum. Kocaeli’de Ramazan aylarında toplu iftar sofralarına oturur, oruçlarımızı birlikte açardık. Bayram geldiğinde ise artık bir gelenek haline gelen Kent Bayramlaşmasında bir araya gelirdik. Hemşerilerimiz, STK’larımız ve derneklerimizle kucaklaşır, bayram coşkusunu hep birlikte yaşardık. Bu bayram iyi niyet dileklerimizi yine birbirimize uzaktan göndereceğiz ama gönüllerimiz hep bir olacak, kalplerimiz birlikte atacak.

Büyükşehir olarak, pandemi sürecinin ilk gününden bu yana olduğu gibi halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığı için canla başla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu salgının yok olması Allah’ın izniyle çok yakındır. Güzel günler, sağlık ve mutluluk dolu yarınlar bizleri bekliyor. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kocaelili hemşerilerimi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah, birlikte nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içinde kavuşmayı nasip etsin.’’

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
DEVA Gebze'den Bayram Mesajı DEVA Gebze'den Bayram Mesajı
Arife Günü Şehitlik Ziyareti Arife Günü Şehitlik Ziyareti
DEVA’dan Bayram Mesajı DEVA’dan Bayram Mesajı
Sosyal Medya Ramazan Etkinliklerini 76 bin kişi izledi Sosyal Medya Ramazan Etkinliklerini 76 bin kişi izledi
Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Zor günleri...

Haberi Oku