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Büyükakın; ‘’Bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim’’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak hemşerilerinin ve İslâm âleminin bayramını kutladı. “Bayramlar, iç dünyamızda doyasıya bir şekilde güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı günlerdir’’ diyen Başkan Büyükakın, pandemi günlerinde kutlanacak olan Kurban Bayramı’nda herkesin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesini ve gerekli önlemleri almasını istedi. Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Büyükakın; ‘'Bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim''

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:51

 “Yaşadığımız pandemi süreci bir kez daha insanlığın ve dünyanın petrole, altına, dolara değil; en çok sevgiye, kardeşliğe, muhabbete ihtiyacı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sağlığın, huzurun, bereketin; dünya üzerindeki her türlü maddiyattan daha değerli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bayramlar da; eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği; yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günleri ifade eder.

Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevî değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzde iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yer açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Ailemizden başlayarak bayram iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Kocaeli’den, Marmara’dan, Türkiye’den, İslam âleminden, gönül coğrafyalarımızdan yayılan medeniyet ışığı, bütün dünyayı yeniden aydınlatmalıdır.

Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın kentimize, ülkemize ve İslâm âlemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Kocaelili hemşerilerimden ve ülkemizin güzel insanlarından pandemi sürecinde bayramlaşmalarımızı sosyal mesafeye dikkat ederek, özellikle yaşlılarımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirmelerini rica ediyorum. Önlemlerimizi alalım, sağlık kurallarına dikkat edelim ve bu bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim.’’

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