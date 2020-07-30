Büyükakın; ‘’Bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim’’

Bayramlar da; eş, dost, akraba ve komşuların ziyaret edildiği; yetimlerin ve buruk gönüllerin iyileştirildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günleri ifade eder.
Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevî değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzde iyiliklere, güzelliklere, hayırlara yer açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi güçlendirmeliyiz. Ailemizden başlayarak bayram iklimini, ulaşabildiğimiz tüm kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Kocaeli’den, Marmara’dan, Türkiye’den, İslam âleminden, gönül coğrafyalarımızdan yayılan medeniyet ışığı, bütün dünyayı yeniden aydınlatmalıdır.
Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın kentimize, ülkemize ve İslâm âlemine barış, sağlık, huzur, mutluluklar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Kocaelili hemşerilerimden ve ülkemizin güzel insanlarından pandemi sürecinde bayramlaşmalarımızı sosyal mesafeye dikkat ederek, özellikle yaşlılarımızın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirmelerini rica ediyorum. Önlemlerimizi alalım, sağlık kurallarına dikkat edelim ve bu bayramda sağlığımızı pandemiye kurban etmeyelim.’’