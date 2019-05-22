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Büyükakın, Hürriyet’i Konuk Etti

Başkan Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında konuk etti.

Büyükakın, Hürriyet'i Konuk Etti

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:27

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında konuk etti. Nezaket ve hayırlı olsun dileklerinin ifade edildiği görüşmeye İzmit Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri de katıldı.

BÜYÜKAKIN: “EL BİRLİĞİ İLE İZMİT VE KOCAELİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükakın, “Hepimiz el birliği ile İzmit ve Kocaeli için çalışacağız. Meclis üyesi arkadaşlarımızı tanıyoruz. Nazik ziyaretleri için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a görevinde başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Sizlerle yan yana çalışmaktan onur duyarız” ifadelerini sarf etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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