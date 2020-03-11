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Büyükakın İstiklâl Marşı’nın kabulünün 99’uncu yılını kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla İstiklâl Marşı’nın kabulünün 99’uncu yılını kutladı.

Büyükakın İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılını kutladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 12:29

 Başkan Büyükakın, ‘’İstiklal Marşı; aziz milletimize ezelden beri hür yaşadığını, ebede kadar hür yaşayacağını, en karanlık günlerimizde bile şafağın sökmekte olduğunu, Hakk’ın vaat ettiği günlerin pek yakında doğacağını müjdelemiştir.

İstiklal Marşı; yeniden var olma çağrısı, bir milletin yeniden dirilişidir. Bu millet hala, ‘korkma’ sedasıyla güven tazeler, kendine gelir. Bu gökler hâlâ, ‘Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl’ sesiyle yankılanır…

Bu sese hepimiz kulak vermeliyiz. İstiklâl Marşını, kelime kelime, mısra mısra adeta tefsir etmeli, manâsını idrak etmeli, içselleştirmeliyiz.

Milli şairimiz Mehmet Akif’in satırlarından süzülen İstiklal Marşımız, öyle masa başında yazılmış bir şiir değildir. İstiklal Harbinde vatan için, millet için cepheye koşan, şehit olan, gazi olan, analarımız, bacılarımız, dedelerimiz, kahraman askerlerimiz, İstiklal Marşı’nın kelimesi, ruhu ve anlamıdır…
Akif’in hayatını, kişiliğini, mücadelesini çok iyi bilmeli, araştırmalı öğrenmeliyiz. Bu görev de onun Asım’ın nesli olarak adlandırdığı gençlerimize düşüyor.

‘Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen büyük şairimizin, bu samimi duasına biz de bütün kalbimizle âmin diyoruz, bu vesileyle destansı bir zaferi ölümsüzleştiren
Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyoruz’’ ifadesini kullandı.

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