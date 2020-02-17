Büyükakın’dan eski başkanlara ziyaret

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, geçmiş dönemlerde AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı yapmış Metin Gökçe, Yılmaz Bayram, Cemalettin Kaflı ve Mehmet Ali Okur’u iş yerlerinde ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ile birlikte teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, birçok konuda görüş alışverişi gerçekleştirildi. AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “AK Parti’nin mayasında ahde vefa vardır” dedi.







“BÜYÜK BİR HEYECANLA VE AŞK İLE ÇALIŞIYORUZ”

Birlikteliklerde yerel, ulusal ve uluslararası birçok konu üzerinde değerlendirmeler yapılan ziyaretlerde, AK Parti teşkilatlarında görev yapmış her mensubunun vefaya çok önem verdiği de vurgulandı. Milletimize karşı olan sorumluluklarının farkında olduklarını ziyaretlerde belirten Başkan Büyükakın, “Halkımızın güvenine layık olabilmek için samimiyetle çalışıyoruz. Vatanımız ve şehrimiz için büyük bir heyecanla ve aşk ile gayret ediyoruz. Fırsat bulduğumuzda da AK Parti teşkilatlarına hizmet etmiş büyüklerimizi ve kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz" ifadelerini sarf etti.







“İDLİP ACİL YARDIM TIRINI UĞURLADI, GENÇ ÇİFTLERE SÜPRİZ YAPTI”

Gebze’de ki temaları sırasında Gebze Sivil Dayanışma Platformu'nun Kent Meydanı’nda organize ettiği İdlib Acil yardım tırının dualarla uğurlanması törenine de katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifelerimiz arasındadır. Gebze Sivil Dayanışma Platformu'nun hayata geçirdiği İdlib Acil Yardım tırına sebep ve destek olanlardan Allah razı olsun” açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi kompleksinde dünya evine giren Melis Geniş ve Furkan Der ile Melek Ay ve Mustafa Karagöz çiftlerinin nikahlarını sürpriz yaparak kıyarken, Berfin Sönmezay ve Oğuzhan Kaya çiftinin de nikah şahidi oldu. "Hayırlı eş huzurun başlangıcıdır" ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, genç çiftlere ömür boyu aile saadeti diledi.