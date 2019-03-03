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Büyükgöz STK’lara konuk oldu

Gebze’de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları’na konuk olan başkan adayı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de dolu dolu 5 yıl geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Büyükgöz STK'lara konuk oldu

03 Mart 2019 Pazar 16:02

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Gebze Sinoplular Derneği’ne konuk oldu. MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural ile birlikte Sinopluları ziyaret eden Büyükgöz, “Dünyada artık şehirler yarışıyor. Bizde Gebze’yi bu yarışın içerisinde öne çıkartmak ve 2023 hedeflerinde örnek bir şehir ortaya koymak için çalışacağız” dedi.

DOLU DOLU 5 YIL GEÇİRECEĞİZ

Gebze’de birçok projeye imza atmayı hedeflediklerini söyleyen Büyükgöz, “Dolu dolu bir 5 yıl geçirmeyi hedefliyoruz. Askeri Kışla Millet Bahçesi olarak düzenlenecek ve halkımızın hizmetine açılacak. Hünkar Çayırı’nda bir panorama müze ve tarih koridoru hayata geçireceğiz. Gebze’nin en önemli problemi olarak ortaya çıkan trafik ve tapu problemleri bizim dönemimizde çözülecek. Sosyal belediyecilik anlayışı ile insanlarımızın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreteceğiz” dedi.

 

BÜYÜKGÖZ’E TAM DESTEK

Programda konuşma yapan MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, “Cumhur İttifakı kapsamında Gebze’de Zinnur Büyükgöz aday gösterildi. Bizlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Gebze’de güzel hizmetler yapılacağına inancımız tam. Gebze’nin geleceği için Büyükgöz’e tam destek veriyoruz. Bizim ayrımız, gayrımız yok. 1 Nisan’dan itibaren Cumhur İttifakı olarak birlikte çalışmalarımızı yapacağız” dedi. Sinoplular Derneği ziyaretinin ardından Eskişehirliler ve Kuzey Kafkas Derneği’ni ziyaret eden Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz projelerini anlatarak destek istedi.
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