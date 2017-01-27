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Çakır kaldığı yerden!

Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, yoğun geçen Anayasa görüşmeleri sonrası ilçe çalışmalarına başladı.

Çakır kaldığı yerden!

27 Ocak 2017 Cuma 10:08

 AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,  yoğun TBMM ve Anayasa Değişikliği Teklifi görüşmelerinin ardından, Meclis çalışmalarının 7 Şubat’a  kadar ara verilmesiyle birlikte ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Milletvekili Çakır, TBMM görüşmeleri sebebiyle ara verdiği ziyaretlerine zaman kaybetmeden gerçekleştirdiği programlarla yeniden rotasını Kocaeli’ne çevirdi.

TEŞKİLAT İLE BELEDİYE ZİYARETİ

AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı ziyareti ile başlayan Milletvekili Sami Çakır, İlçe teşkilatından sonra AK Parti Kartepe ilçe başkanı Hasan Kandaz ve ilçe yöneticileri ile birlikte Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaretinde Meclis çalışmaları ve Anayasa Değişikliğine değinen Çakır “Bizler parlamento üyeleri olarak üzerimize düşen ilk vazifeyi yaptık. Yoğun bir çalışma sonrası Anayasa Değişikliği Teklifimiz geneli üzerine yaptığımız oylamada 339 oy ile kabul edildi. Referandum için yeter sayı olan 330 barajının aşılması ile bundan sonrası için son karar yetki sahibi olan Aziz Milletimizindir. Elbette ki karar milletimizin fakat bizler de teşkilatlarımız da bundan sonrası için yoğun bir çalışma ile Anayasa üzerindeki yanlış anlaşılmaları-çarpıtmaları vatandaşlarımıza doğru bir şekilde ve usulünce anlatmak durumundayız. Doğrular usulünce anlatılırsa her daim kabul görür” açıklamasında bulundu.

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