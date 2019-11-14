Çakmak Ve Şayir, Çalışmaları İnceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak önceki gün Dilovası’na gelerek Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte çalışmaları inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak önceki gün Dilovası’nda geldi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret eden Çakmak, çalışmalar hakkında bilgiler alırken çeşitli konularda da fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Dilovası Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

SAHADA ÇALIŞMALARI İNCELEDİLER

Çakmak’ın, Başkan Şayir’i makamında ki ziyaretinin ardından hep birlikte Dilovası’nda sahaya çıkarak yapılan çalışmaları incelediler. Başkan Şayir, yapımı süren çalışmalar hakkında Başkan Vekili Çakmak’a bilgiler verdi.