Çayırova’da başkan 25 oyla seçildi!

MHP Çayırova İlçe Teşkilatı’nın 4’üncü olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen kongrede mevcut ilçe başkanı Abdullah Adanur ile Yunus Emre Düzdaban yarıştı. 400 delegeni oy kullanma hakkı bulunan kongrede toplam 277 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 2 tanesi geçersiz sayılırken Yunus Emre Düzdaban 150 oy Abdullah Adanur ise 125 oy aldı. Alınan oyları açıklamak üzere kürsüye MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı çıktı. Her iki ilçe başkanı adayını da sahneye çağıran MHP’li Sancaklı ardından alınan oyların sonuçlarını açıkladı. İlk olarak Abdullah Adanur bir konuşma yaparak, “Delegenin kararına saygılıyız.” dedi. Kongreyi kazanan Yunus Emre Düzdaban da ise yaptığı konuşmada, “Kazanan MHP’dir, ülkücülerdir.” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU

Asil Yönetim Kurulu; Feyzullah Baran Öztürk, Arda Alparslan, Selma Yılmaz, Alaettin Durdağ, Gökhan Oral, Ahmet Durak, Adem Menekşe, Hüseyin Er, Adem Çelik, Yılmaz Beşiroğlu, Sinan Kutun, İhsan Doğan, Yusuf Özcan, Yusuf Turan, Vahdet Ayaz, Erdoğan Armağan, Ahmet Birinci, Bekir Şengil.

İL DELEGELERİ

Yunus Emre Düzdaban, Abdullah Adanur, Tuncay Gölpıar, Saim Bayrakoğlu, Tayyar Kılıç, Ercan Aslan, Muammer Laçin, İsmail Akkuş, Oktay Kuvvet, Metin Akgül, Zilkifli Doğan, Şaban Küçük, Sezai Aydın, Yılmaz Beşiroğlu, Alaattin Durdağ, Yusuf Turan, Yahya Ayaz, Yusuf Özcan, Mustafa Tunç, Ali Doğan, Ömer Dündaban, Aytekin Türkoğlu, Orhan Boz, Selma Yılmaz, Mehmet Yurt, İlhami Akbaş, Sinan Kutun, Hasan Zengin, Eyüp Polat, Seyfettin Demir, Mehmet Emin Yıldız, Hasan Çağır.

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