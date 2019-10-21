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Çayırova’da mahalle danışma meclisi toplantıları hız kesmeden devam ediyor…

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, halkın görüş, öneri ve talep ve şikayetlerini dinlediği mahalle danışma meclisi toplantılarının 6.’sını Özgürlük Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Çayırova'da mahalle danışma meclisi toplantıları hız kesmeden devam ediyor…

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:22

ÇAYIROVA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Halkımızı Dinliyoruz Kentimizi Birlikte Yönetiyoruz” sloganı ile mahalle danışma meclisi toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Mahalle sakinleri ile sorulu cevaplı açık hava toplantısı yapan Başkan Çiftçi bu kez de Özgürlük Mahallesi sakinleri ile belediye hizmet binası önünde bir araya geldi. Çayırova’yı vatandaşlarla beraber yönetmek için her zaman halkın içinde olan ve istişareler yaparak hizmetlerine son şeklini Çiftçi’nin 6’ıncı danışma meclis toplantısında belediye başkan yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Serdar Topçu ve birim müdürleri de hazır bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdeban, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile dernek başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çiftçi,” Çayırova’yı beraber yönetmek, sizleri dinlemek, öneri ve taleplerini almak için bir aradayız.” dedi.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çayırova’ya 15 yıldır çok önemli hizmet yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, daha güzel, mutlu ve huzurlu bir Çayırova’da yaşamak için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

EN İYİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR

Göreve geldikleri günden bugüne geçen 6 aylık süre içine yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Çiftçi, beşikten eşiğe yetim projesi ile yetimlere sahip çıktıklarını, aciliyet sırasına göre mahallelerde üst yapı çalışması yaptıklarını, en iyi yatırımın eğitime ve insana yapılan yatırım olduğunu belirterek  Çayırova Kitap Fuarı’nı gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuarı 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 150 bin kitap satıldığını belirten Çiftçi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel bir şekilde yetişmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini kaydetti.

HASTANE YENİ YERİNE YAPILACAK

Merkeze uzak olan Çayırova Devlet Hastanesi’nin yeni yeri ilgili bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova’da gerek seçimden önce gerekse de seçimden sonra hemen hemen herkesin yerin uzaklığından şikayet ettiğini belirterek, üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini, gerekli çalışmalar sonucunda hastanenin yeni yerinin Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildiğini söyledi. Çiçekçiler mevkii karşısına hastaneye tahsis ettikleri 47 dönüm araziyi artırmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Başkan Çiftçi, 200 yataklı olarak planlanan hastane inşaatının  bir an önce başlaması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Çayırova halkının hizmetkârı olduklarını, vatandaşlarla istişare önem verdiklerini, Çayırova’yı ilçe halkı birlikte yöneteceklerini, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile dolu dolu bir 5 yıl geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını belirten Çiftçi, Çayırova halkının emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

 






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