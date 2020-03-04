Çayırova’da Mart meclisi tamam

Çayırova Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantı yoklama, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı

Mecliste bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, milletimizin huzuru ve ülkemizin bekası için İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı’nda görev yapan Kahraman ordumuza muvaffakiyet ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclise bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova’ya hizmet ettiklerini, çocuklarımıza daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını, gelecek nüfusa göre planımalar yaptıklarını kaydetti.

Belediye birimlerinin vatandaşlarımıza hizmete devam ettiğini, eksiklere anında müdahale edildiğini anlatan Başkan Çiftçi, imar servisine yeni vizyon tanımladıklarını, ruhsat harçları ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Çiftçi, Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Çayırova’yı bahar ayına hazır hale getirecek çalışmalara devam ettiği sözlerine ekledi.

Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddeleri karara bağlandı.

