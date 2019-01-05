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Çayırova’da ücret tartışması!

Çayırova Belediyesi’nin 2019 yılının ilk meclis toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Meclis Salonu’nda başkan Şevki Demirci’nin başkanlığında gerçekleşen oturumda ilginç anlar yaşandı.

Çayırova'da ücret tartışması!

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:47

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Bunlardan birisi toplantının hemen başında CHP Çayırova Belediye Meclis Üyesi Halis Koç’un sunumuydu. Kamuoyunda “kadro” olarak bilinen “sürekli işçi çalıştırılması” mevzuatıyla ilgili olarak çalışanların sorunlarını kürsüye elinde sefer tası, simit, soğan alarak anlatması Meclis’te neşeli dakikaların yaşanmasına oturuma katılanlarda ve toplantıyı izleyenlerde gülümsemelere neden oldu. Koç, anlatımında kadroya alınan sürekli çalışan işçilerin günlük yemek ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

DEMİRCİ: “ÇALIŞAN HAKLARINI ALIYOR”

Koç’un sözlerine Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci yanıt verdi.  Başkan Demirci, “çalışanlar haklarını alıyor. Belediyemizde 2 bin 200 TL’nin altında ücret alan yok. Bakın şu parka bunlar hep belediyemiz çalışanlarının araçları. Arabası olmayan yok. Tabi gönül ister ki, ücretler daha iyi olsun aylık yemek ücreti 33 TL değil 50-60 TL olsun... Ama Çayırova Belediyesi’nde hakkını alamayan yok” diye konuştu.


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