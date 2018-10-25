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Çelik'ten zirve eleştirisi

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı, yapıldı.

Çelik'ten zirve eleştirisi

25 Ekim 2018 Perşembe 15:23

 

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı, yapıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya SP Genel Başkan Yardımcısı Seçim Karargah Başkanı Fatih Aydın, Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) ve İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Ülkenin durumu malum. Keşke yüzümüz gülebilse. Ancak 3 dönemde yerelde ve genelde tek başına her seçimde sözüm ona büyüyerek gelen iktidar, beraberinde sıkıntı ve stres getirdi. Geneldeki yönetim anlayışı yerelde de fark etmiyor” dedi.

Kartepe Zirvesi ile ilgili konuşan Çelik, “Bugün yine göç, mültecilik insanlık diye yeni bir zirve çalışması yapacaklar. Tabi onlar ekonomiyi raydan çıkarmada zirvedeler. Cumhuriyet tarihinin en çok faiz ödeyen hükümeti olarak da zirvedeler. Milleti ayrıştırmakta, adam kayırmada zaten zirvedeler. Üretimi yok etmede geldiği günden beri zirvedeler. İthalatı arttırmak en büyük zirveleri. Borç almadaki zirvelerine kimse yetişemiyor. Siz hep zirvelerde dolaştınız, siz kazandınız maalesef bu millet kaybetti” ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi İl Divan ToplantısıYapıldı. KocaeliSAADET
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