Cemil Yaman Balıkesir'de!

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca tüm ülke genelinde başlatılan il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri eğitimleri için geçtiğimiz haftalarda Bolu ve Bilecik’te eğitimler veren AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın son durağı Balıkesir oldu.

Hafta sonu Balıkesir’e giden AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığınca meclis üyelerinin eğitimi konusunda başlatılan çalışmaya katıldı. Balıkesir İl, İlçe ve belde belediye meclis üyelerinin katıldığı eğitim semineri AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

MECLİS ÜYELERİNE EĞİTİM VERDİ

Yaman meclis üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu, belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları, belediye meclisinin gündeminin oluşturulması ve belediye meclisi ihtisas komisyonlarının işleyişleri ele alındı. Ele alınan teknik konular sonrası AK Parti ve Belediyecilik başlığı altında eğitimi sürdüren Yaman, AK Parti ile birlikte ülkemizin Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hedefe doğru ilerleyeceğiz.



YENİ ANAYASA İÇİN GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ

Daha sonra sohbet havasında geçen seminerde Vekil Yaman, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan büyük felaket ve halkın ülkesine ve bayrağına sahip çıkan destansı mücadelesi ve yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu ve yeni anayasanın sağlayacağı kazanımları iyi öğrenip vatandaşlara iyi anlatılması için gerekirse gece demeden gündüz demeden çalışılmasını istedi. Yaman, yeni anayasa ile ülkenin önünün açılacağını artık hiçbir gücün darbe girişiminde bulunamayacağını da belirtti.







İL BAŞKANI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Eğitim seminerinin ardından Vekil Yaman daha sonra AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’u ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler alan Yaman, daha sonra Demiraslan ve Uğur’la sohbet ederek referandum çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunurken, misafirperverliklerinden dolayı Demiraslan ve Uğur’a teşekkür etti.







VALİ ERSİN YAZICI’YLA ANILARI TAZELEDİLER

Vekil Yaman, Balıkesir ziyaretinde Dilovası Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri şimdiki Balıkesir Valisi olan Ersin Yazıcı’yı da ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette geçmişe dönük anılar tazelenirken, yapılan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundular.