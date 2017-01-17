AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partisinin il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında geçtiğimiz gün CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yaptığı ayağa kalkıyoruz eylemini eleştirerek “CHP inadına bir duruş sergiliyor. Ayağa kalkıyoruz ne anlama geliyor anlamıyorum. AK Parti olarak biz hep ayaktaydık. Hiç oturmadık” dedi

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan basın açıklamasında, “ Dün Şırnak ve Sur’daki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye terörle mücadelesinden geri dönmeyecektir. Bu terör saldırılarından tez zamanda kurtulacağız. Dün gece haberlere düşen ve yüreğimizi bir miktar su serpen Reina canisinin canlı yakalanması önemlidir. Yılbaşı gecesini kana bulayan vahşinin sorgulamasında bu işin arkasındakilerin ortaya çıkacağını umuyorum. Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Bu tarz haberler bize moral veriyor” dedi.



“SANCAKLI’YA GEÇMİŞ OLSUN”

Saffet Sancaklı’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Ceyhan, “ Birkaç gün önce üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Saffet beyin eşi ile ilgili elim bir olay yaşandı. Bizde sağlık durumu hakkında Aydın başkandan öğrenmeye çalışıyoruz. Rabbim kendisini sevdiklerine bağışlasın. Zor bir durum. Saffet beye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.



“DANIŞMALARDAN MEMNUNUZ”

Teşkilat çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ceyhan, “ Mahalle danışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 40 civarı danışmamızı yapacağız. Bende vaktim oldukça katılıyorum. Ocak ayı sonuna kadar mahalle danışma meclislerimizi icra ediyoruz. Mahalle danışmalarını üyelerimizle hasbıhal şeklinde gerçekleştiriyoruz. Ardından soru cevap yaparak mahalledeki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Şu ana kadar ki danışmalarımızdan memnunuz. Katılım anlamında da beklediğimizin üstünde bir katılım var” dedi.



“MAHALLE DANIŞMALARINA ARA VERECEĞİZ”

Yeni ana yasa sürecine giriyoruz diyen Ceyhan, “ Yeni SKM Başkanımız Mehmet Uzunoğlu bey oldu. İlçe başkanlarımızdan Cuma gününe kadar SKM başkanlarını belirlemelerini bekliyoruz. Pazartesiye kadar tüm hazırlıklarımızı yapacağız.Genel merkezi beklemeden bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah SKM binamız bu binanın üstünde olacak. Tüm çalışmalar bu binada ortak bir şekilde yapılacak. Tefrişat çalışmaları devam ediyor. Mahalle danışmalarına Ocak ayından sonra ara vereceğiz. Çünkü referandum çalışmalarımıza başlayacağız. Referandum takviminin ardından mahalle danışmalarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



TOPLANTILAR ANKARA’DA

İlçe koordinasyon toplantılarını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve milletvekillerinin de katılacağını belirten Ceyhan, “ Belediye başkanlarımızın seçim beyannamelerini yakından takip ediyoruz. Karamürsel, Gölcük ve Başiskele’de koordinasyon toplantılarımızı bitirdik. Yarın Milli Savunma Bakanımız sanayi odasının toplantısına katılacak. Ardından bakan beyle Ankara’da olacağız. Hiçbir konuda boşluk vermeden çalışıyoruz. İlçe koordinasyon toplantılarını Ankara’da gerçekleştireceğiz.Çarşamba günü Kartepe , Kandıra ve İzmit’in koordinasyon toplantılarını yapacağız. Çarşamba günü Ankara’da kalacağız. Perşembe günü Körfez Derince , Gebze ve Darıca Belediyelerin taahhütlerinin ne kadarı yapılmış, onlara bakacağız. Amacımız 2017’de verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesidir” dedi.



“DEĞİŞİK FİİLLERE GİRENLER VAR”

Anayasa ile ilgili 18 madde olarak Cumhurbaşkanlığı siteminin ilk tur oylaması bitirildi diyen AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “ Ortalama gözüken AK Parti ve MHP milletvekillerinin gayretleriyle 341 -347 arası değişen sonuçlar var. Demek ki atılan adımlardan geri durulmuyor. Ben iki partiye duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. CHP’lilerin geçmişteki gibi sergilemiş oldukları tavrın ötesine geçememiş olduklarını görüyoruz. Değişlik fiiller içerisine giren vekilleri var. Eskiden masaya vururlardı. Şimdi ısıranları var. Meclisin içerisinde yaşatılmak istenen kaos ve Vandallığın millet nezdinde bir karşılığı yok. Biz üslubumuzu bozmamak istiyoruz ama yaşanılan şeyler TBMM’ye yakışmıyor. Umuyoruz ki bu tavrı ikinci tur da sergilemezler. Isırılan vekilimizde her hangi bir sorun yok. O manada içimiz temiz” şeklinde konuştu.



“BİZ HEP AYAKTAYIZ”

4-5 gün içerisinde yine 340- 347 arası bir oylama ile referandum süreci netleşmiş olacağını vurgulayan Ceyhan sözlerini, “ CHP’nin Vandallığına rağmen referandum milletin önüne gelecek. Bizler gibi AK Parti ve MHP çatısın altında olmayan seçmenlerin de desteğiyle yüzde 50’inin üstüyle milletin onayından geçeceğini düşünüyorum. Cengiz beyin basın açıklamalarını da takip ediyoruz. Bu kürsülerden fikirlerimizi söyleyerek müzakerelerde bulunacağız. Demokratik bir ülkede anayasa değişikliği için gerekli şartlar oluşmuşken dayatma ile yapılıyor demesini anlayamıyoruz. Biz milletin takdiri başımızın üstüne diyeceğiz. CHP inadına bir duruş sergiliyor. Ayağa kalkıyoruz ne anlama geliyor anlamıyorum. Bu tip eylemlerin mesafe alamayacağını düşünüyorum. Bu eylemi gerçekleştirecek bir durum yok. Millet görüyor. İnanıyorum ki CHP bu yoldan vazgeçer. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi daha sorgulanamaz daha tek adamcı bir sistem aslında. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ise istikrarlı bir hükümet olanağı sunmaktadır. AK Parti olarak biz hep ayaktaydık. Hiç oturmadık” ifadeleriyle sonlandırdı.