Ceyhan: 'Gençler sandıkta 'evet'i patlatacak'

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Ceyhan, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Çanakkale'deki depreme değinen Ceyhan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ülke gündemine de değinen Ceyhan, "El Bab'ın DAEŞ'ten temizlenmeye başlaması bizleri sevindiriyor. Terörle mücadelemiz sürecektir. El Bab temizlenecek ve o toprakların sahipleri olan Suriyeli vatandaşın da geriye dönüşleri de hazırlığı ve altyapısı da hazırlanmış olacak" dedi.

2 YIL GERİDE KALDI

Başkan Ceyhan, il başkanlığında 2 yılının dolmasına da değinerek, "7 Şubat 2015'te il kongremizi yapmış ve il başkanlığı görevini almıştık. 2 yılı geride bıraktık. Bu süreye baktığımızda 2 yıl değil de sanki 10 yıl il başkanlığı yapmışız gibi olaylar silsilesiyle karşılaştık. Bana en rahat il başkanı sensin derlerdi. 2019'a kadar seçimin olmadığını söylemişlerdi. Ben de öyle olacağını düşünmüştüm. Hem 7 Haziran hem 1 Kasım'ı yaşadık. Milletvekili sayısının azalması, 15 Temmuz gibi olayları yaşadık. Kocaeli ve Türkiye halkıyla beraber bunları aştık.

DEĞERLENDİRMELERİ TAMAMLADIK

TPS'de 18 ayda Kocaeli teşkilatımız birinci oldu. Bu kolay başarılacak bir şey değil. Biz Kocaeli teşkilatları olarak disiplinimizden hiç vazgeçmedik. STK'larımızı da önemsedik. 6 ilçemizi tamamladık kalan 6 ilçede de STK'larımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Belediyelerimizin değerlendirmelerini de pazar günü tamamladık. Belediyelerimizin tamamı nerdeyse projelerinin yüzde 70-80'ini tamamlamış durumda.

EV SAHİBİ BİZ OLACAĞIZ

Dün diğer siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya geldik. 8'inci toplantıyı yaptık, ilk turu tamamladık. Bu konuyu önemsiyoruz. Mart ayının ev sahibi bizler olacağız. Kent merkezinde yapmayı planlıyoruz." Ceyhan, ilçe başkanlarının pazar günü motivasyon toplantısı için Ankara'da toplantıya gideceklerini de duyurdu. Referandum çalışmalarına da değinen Başkan Ceyhan, şunları söyledi: "SKM çalışmalarımız doludizgin gidiyor. İl SKM Başkanlığımız 5. katta bulunuyor. İlçe SKM'lerimiz kuruldu.

BROŞÜRLER BASILDI

Bizim bu dönemde klasik çalışmalarımızla birlikt ev ziyaretlerimiz ve kişi kişi çalışmalarımız olacak. Biz evetin neden gerekli olduğunu, bir kişiyi daha yanımıza katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflediğimiz yüzde 65'e çalışmalarımızla ulaşacağımızı düşünüyorum." Vatandaşların, özellikle medyada, 'evet' ile ilgili olarak sordukları soruları da değerlendiren Ceyhan, "Vatandaşımızın her birinin anayasa profesörü, hukuk öğrencisi olmadığının farkındayız. Başta hayırcıların bizlere attıkları iftiraların ne kadar boş olduğunu anlatmak için broşürleri bastırdık" dedi.

HÜKÜMET OLMA PROBLEMİMİZ

Ceyhan, şöyle devam etti: "İşinin detayına girmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bugün hayırcılara da sorduğunuzda, genel merkezin ve CHP Liderinin söylemiş olduğu, tek adam ve rejim değişikliği üstüne kurgulandıklarını görüyoruz. Bilmeyen vatandaşların bundan böyle bir anlam çıkarması normaldir. Biz bunun rejim değil hükümet değişikliği olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Yalanlarla milleti kandıramazsınız. Erken seçim kararını iktidar olan bir parti her zaman alabilir. Bizim milletimizin temel sorunu hükümet olma problemidir. Bu sistem hükümet olma problemini ortadan kaldıracaktır.

MİLLETTEN ENDİŞEMİZ YOK

Bu en medeni millete en uygun demokrasidir. Millete güvenmiyorsan bu senin sorunundur. Biz söz milletin kararındır diyeceğiz. Evetçiler söz karar milletin, hayırcılar ise söz karar vesayetindir diyor. Bunun seçimini yapacağız. Taraflar ortada biz buna göre pozisyon alıyoruz, vesayete göre pozisyon alanlarla ilgili sandıkta mücadele yapacağız. Bittikten sonra çıkan karar neyse, başımızın üstüne diyeceğiz. Milletimizden yana endişemiz yoktur. Bu sistemler hangi ülkelerde vardır gibi safsatalar da var. Dünyada o kadar değişik sistemler var ki. Almanya federal yapıda ama parlamenter sistemde. Nasıl olacak peki?

SAFSATALARI ANLATACAĞIZ

Bu safsatalar dediğim her bir konuyu vatandaşlara biz anlatacağız. 363 milletvekili ile cumhurbaşkanı seçtirmeyen 100 milletvekili vardı, en son vesayet buydu diyoruz. Biz bu konuda şeffafız. Bence hayırcıların klasik karşı koymalarını buna bağlıyorum. CHP milletvekillerininden biri 'bu anayasa ile meclise 18 bomba atılacak' demiş. 18-25 yaş arasındaki gençlere seçme ve seçilme hakkı vermek bomba değildir. Biz bu ülkenin gençlerine güvenmeliyiz. 18-25 arasındaki gençler sandıkta eveti patlatınca bombayı göreceklerdir."

LANSMAN PROGRAMI

Anketlerle ilgili konuşan Ceyhan, "Sözü kimin söylediğine bakmak lazım. Gelen anketlere bakarsak, kampanyanın çok başındayız. AK Parti olarak çalışmaları başlatmadık. Kampanya başlasın bu konuları açıklamak daha makul oalcaktır. Eğer 2007'de bu sisteme geçseydik bugün Erdoğan'ın son dönemini bitiriyor olacağını bilirdik. Onun için bence muhalefet daha akıllı şeyler üretmesi lazım. Böyle giderlerse, PKK ve HDP ile saf tutmanın bedelini millet onlara ödetir diye düşünüyorum" dedi. Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba ya da perşembe gibi yeni anayasa paketini imzalayabileceğini söyledi, "Lansman programı 10 Şubat gibi olabilir. Yakında açıklancaktır" dedi.