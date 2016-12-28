Ceyhan: Ödün vermeyiz!

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği'nin ziyareti sırasında geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen "Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" mitingine dair değerlendirmelerde bulunan Ceyhan," Bütün Kocaeli STK'ları tarafından oluşturulan bir organizasyona şahit olduk. Ben AK Parti İl Başkanı kimliğimden ziyade Şemsettin Ceyhan kimliğimle oradaydım. Organizasyonuyla, verilen mesajıyla güzel bir mitingdi. Kocaeli'nin tamamı ülkesine sahip çıktığını gösterdi. O gün vatandaş ailesiyle, hiçbir tereddüt yaşamadan geldi mitinge. Bu terörü bize yaşatmaya çalışanlar bilsin ki bu ülkeyi kimse bölemeyecek. Bir konudaki yorumlarımız farkı olabilir ama inancımız, ülkemiz ve milletimiz gibi konularda birliğimizden ödün vermeyiz" şeklinde konuştu.

BAŞKA PROGRAMLARI OLDUĞU İÇİN

"Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet" mitingine CHP'nin katılmamasının hatırlatılması üzerine yorumlarda bulunan Ceyhan, " Ben benden sorumluyum. Bu vatan yoksa ne avukatın ne doktorun, hiçbirimizin bir önemi yok. Ekstra bir davete de gerek yok. Diğer partilerden bazı arkadaşlar vardı mitingde. Benim CHP ne yaptı demem doğru değil. Vatan millet konusunda onlarda bizimle aynı düşünür. Gelmeyen arkadaşlar başka programları olduğu için katılamamıştır" dedi.