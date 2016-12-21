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Ceyhan Teşkilatları Uyardı!

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan kendisine ait sosyal paylaşım hesabından teşkilat mensuplarına önemli bir duyuru yaptı.

Ceyhan Teşkilatları Uyardı!

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:56

Önceki  akşam Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan kendisine ait sosyal medya üzerinden teşkilat üyelerini uyaran önemli bir mesaj yayınladı. Diriliş Grubu adıyla whatsapp üzerinden yayınlanan bir ses kaydının parti ile hiçbir alakası olmadığını ve vatandaşların dikkate almamasını isteyen İl Başkanı Ceyhan, parti ile hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

BÜYÜKELÇİYE SALDIRI

Öte yandan Ceyhan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili de değerlendirme yaptı. Ceyhan şöyle konuştu: “Türkiye ve Rusya arasında son dönemde gelişen işbirliği, bölgeyi terörize etmek isteyen kimi odakları telaşa sevk etmiş görünüyor.

Rusya Büyükeçisi Andrey Karlov'a yönelik suikasti şiddetle kınıyorum. Bu suikast, coğrafyamıza yönelik kirli bir provokasyondur. Rus uçağının düşürülmesi, 15 Temmuz darbe teşebbüsü  ve Rus büyükelçisine saldırı. Oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi!”dedi.

Mustafa Ulaş GECAL

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