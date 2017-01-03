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Ceyhan ve Ünlü rektörle buluştu

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan İle MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan İle MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü makamında ziyaret ederek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Birlik ve beraberlikten ödün vermeyeceklerini belirten başkanlar, Rektör Hülagü ile bir süre sohbet etti. BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI Kocaeli Üniversitesi'nde yapılan ve uzun tartışmalara neden olan Öğrenci Konseyi Seçimleri hakkında bugün yenilenme kararı alınmıştı. Seçimlerin bir önceki seçim gibi gergin bir şekilde geçmesini istemeyen başkanlar bir araya gelerek rektörlükte buluştu.

Ceyhan ve Ünlü rektörle buluştu

03 Ocak 2017 Salı 22:14

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Ceyhan Ve Ünlü Rektörle Buluştu
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