Ceyhan’dan İdam Desteği!

“12 belediye başkanımızla beraber kamuoyuna verdiğimiz sözleri yapmaya çalışıyoruz” diyen Ceyhan, “Projelerimizin birçoğunu da yüzde 60-70 oranında tamamlamış durumdayız. Verdiğimiz sözlerin takipçisiyiz. Eylem planlarımıza uygun bir şekilde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Beyannameyi slayta yansıtıp, ne durumda işliyor çalışmalar masada bakanımız ve milletvekillerimizin katılımıyla yapıyoruz ilçe danışma toplantılarımızı. Kartepe, Kandıra ve İzmit’te yapacağız. Eğer bir aksilik olmazsa bu üç belediye de yapacağız” açıklamasında bulundu.

YENİ ANAYASA KONUSU

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Ceyhan, “Müzakereler yürüyor. Bu hafta başında anayasa komisyonunda konu müzakere edilecek. MHP ile birlikte umarız ki CHP’nin de katkısıyla olur. Bu ülkenin hükümet problemi yaşamadığı günleri yaşamalıyız. Biz nasipse Anayasa ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ortak metinde Cumhurbaşkanının doğuştan Türk vatandaşı olma konusu, bazı rahatsızlıklara sebep oldu. Toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Kamuoyunda kabul gören bir metin olduğu görülüyor. Problem olabilecek konularda da müzakere edebiliriz. Bizlere genel merkezden bir kitapçık verilecek. Eğitimciler gönderildi genel merkeze” dedi.

İDAM İHTİYAÇ

İdam konusunun gündeme gelmesi konusunda şahsi fikrinin evet oyu kullanmak olduğunu belirten Ceyhan, “Bu anaysa metninde idam gözükmüyor. Şu anda bir hükümet sistemi değişikliği öncelenmiş duruyor. Bu ortak metindir. İdam kararı bugün bile çıksa geçmişe uyarlanamaz. Milletimizin beklentisi olduğu için, toplumun ruh yapısına bakıldığında ihtiyaç gibi duruyor. İdamın olması bir gerekliliktir. Bir oylama olsa idama evet oyu veririm. Özellikle başta terör suçları olmak üzere, bazı başka suçlarda da idam söz konusu olabiliyor” açıklamasında bulundu.