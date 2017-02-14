CHP, eskilerle toplandı

GÖRÜŞLER ALINDI

CHP İl Başkanlığı, halk oylaması çalışmaları öncesinde eski isimlerinde görüşlerini alıyor. Bu anlamda, partide önceki dönemlerde il başkanlığıi, ilçe başkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı görevinde bulunanlar ile baronun eski başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Otel Altınnal'da düzenlenen programa; İl başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, il kadın kolları başkanı Sevim Korkmaz Pekyörür, il gençlik kolları başkanı Murat Erinç de katıldı.

ESKİ BAŞKANLAR KATILDI

CHP'nin eskilerinden ise programa, eski il başkanlarından; Cihat Altunyuva, Mustafa Küpçü, Nadir Nadi Birok, Erol Köse, Mustafa Küpçü, H. İbrahim Aydın, Rıdvan Alkan, Cevdet Barış, Necat Çakır, Sefa Sirmen, Ferhan Şensoy, Keramettin Gençtürk, Yalçın Kuşkan katıldı. Eski milletvekilleri; Salih Gün, Halil Çalık, Bekir Yurdagül, Hikmet Erenkaya, Mehmet Hilal Kaplan, eski ilçe başkanları; Orhan Dönmez, Alpaslan Seymen, Abdurrahman Çınar, Nejdet Çetinak, Rafet Yıldızlı, Ruhan Odabaş katıldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI

Eski belediye başkanlarından da; Fikret Toker, Metin Alan, Mehmet Emin Akın, Mustafa Öğren, Kenan Evin, Çetin Doyuran, Musa Öğüç, Ömer Hazer, Ertuğrul Akalın, Ahmet Arıt, Cevdet Şahin, Selahattin Altınkaya, Turan Sarı, eski baro başkanlarından; Fahri Örengül, Tamer Solakoğlu, Bora Uluç, Ersayın Işık, Tacettin Değer, İlter Yılmaz, İbrahim Önen programa katılanlar arasındaydı. Programın başında söz alan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilk olarak El-Bab'ta şehit düşen Darıcalı asker Murat Tevlim'e Allah'tan rahmet ailiesine de sabırlar diledi.

"BU SİSTEM BİZE DAYATILIYOR"

Başkan Sarıbay, toplantı ve gündemle ilgili olarak toplantıda şunları söyledi: "Baktığımız zaman 1960'lı yıllardan CHP'nin iyi kötü halinde görev yapan büyüklerimiz burada. Bu önümüzde bulunan referandum, siyasi parti çekişmesi olmayacak. Olmasın da istiyoruz. Bu daha geniş kitlelere yayılıp benimsenmiş olması gereken bir referandum. Bu siz-biz, CHP veya AK Parti çatışmasına girildiğinde bizim buradan galip çıkmamız mümkün değildir. Buradaki eskilerimize hepimizin ihtiyacı var. Başkanlık sistemi gibi tamamen safsata olan bir sistem bize dayatılmaktadır. Biz bunun rejim değişikliği olacağına inandığımız için karşı çıkıyoruz.

BİRBİRİNİZE İNANIN

Sizlere de soracaklar 'neden hayır diyorsunuz' diye. Bir kere tartışma ortamından uzak durulmalıdır. Gördüğünüz şekilde önünüzde listeler var. Onlar rastgele hazırlandı. Bu toplantıya katılanların hepsi son derece saygın, bu partiye emeği geçmiş kişilerdir. Buraya katılanlardan isteğim o listeleri incelemeleridir. Listelere ilave de yapılabilir. Bunu başaramama gibi durum olmaz. Öncelikle ben inanıyorum, sizlerin de inanmanızı istiyorum. Bu sürecin parti değil varlık yokluk meselesi olduğunu biliyorum. Başarmamız için birbirimize inanmamız gerekir.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.