CHP Gebze ilçe Başkanlığına Gökhan Orhan seçildi

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür merkezinde gerçekleşen 37. Olağan Genel Kurulda, CHP Gebze İlçe Başkanlığına seçilen Gökhan Orhan yaptığı konuşmada, ''Ben ve ekibim, CHP'nin 5 bine yakın üyesinin temsilcisiyiz. Heyecanımı mazur görün. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Hepinize teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ORHAN’IN LİSTESİNDE YER ALAN İL DELEGELERİ

Rasim Ababay, Nurcan Ada, Bülent Akbulut, Atalay Aktaş, Yılmaz Alakuş, İsmet Mert Altınkaya, Fatih Altıparmak, Tülay Altunkaya, İsmet Baki Arslan, Müge Arslan, Ahmet Atayşen, Erol Ateş, Derya Balcı, Kemal Balcı, Kadem Bayram, Metin Baytöre, Özge Bertan, Çiler Boylu, Enes Bölük, Baykal Bulut, Çiğdem Zeynep Canbaz, Orhan Ceylan, İbrahim Can Coşkun, Dilek İlhan Daldıkaran, Emine Demirel, Meral Develi, Sedef Dinç, Didem Seçkin, Gülten Doğan, Kemal Doğan, Gözde Dönertaş, Çiğdem Dursun, Recep Dursun, Tolga Dursun, Pınar Ekinci, Dudu Ekşi, Ertunç Olgun Erçelik, Muharrem Erdoğan, Yaşa Erdoğan, İsmail Ergene Dilda Eşki, Bülent Evciman, Kader Gayretli, Savaş Gayretli, Kazım Gedik, Cihan Genç, Pınar Gökdemir, Mehmet Görgü, Mehmet Güler, Burak Günel, Kenan Günen, Nermin Hasgül, Musa Haydaroğlu, Semiha Haydaroğlu, Nihat Kara, Erman Karadaş, Büşra Karadaş, Dilesen Karataş, Sedef Kartal, Barış Kaya, Devrim Serkan Kaya, Nuriye Kaya, Mustafa Kaya, Volkan Kesgin, Süleyman Kızılkaya, İsa Kiraz, Özkan Koçak, Hikmet Koçoğlu, Kazım Korkmaz, Veli Kök, Emel Makar, Onur Mert, İskender Berk Mutay, Baran Orhan, Cihangir Orhan, Gökhan Orhan, Mutlu Orhan, Hatice Osanmaz, Telat Osmanoğlu, İrem Yeşilöğüt, Olcay Öğüt, Hediye Özdemir, Mehmet Özdemir, Şemsi Sarı, Yeliz Saygı, Yadigar Sero, İsmail sungur, Bülent Şahin, Hüseyin Şaşoğlu, Hülya Taşçı,Ali Taşdelen, Berk Demirkıran, Mustafa Topçu, Ferman Torun, Sabahattin Tuğer, Meryem Türkdoğan, Sevgi Uslu, Selda Uzun,Nuri Vatansever,Umut Yalçın,Kadriye Yamaner, Özlem Yıldırım, Yakup Yılmaz, Alakuş Yılmaz. Zeynep Çiğdem Canbaz.