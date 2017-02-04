CHP GEBZE Yol haritası belirleyecek
CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, referandumda sürecinde izleyecekleri strateji konusunda bir yol haritası için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade etti.
VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU
Dursun, "Anayasa değişikliği ve referandum süreci ile ilgili Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ile önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkanı ve görevdeki kurultay delegeleri ile gerçekten önemli ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantı çok verimli geçti. Katılım noktasında istenilen bir katılım oldu. 3 saatlik bir ve herkesin görüş önerilerini söylediği bir toplantı oldu. Eski ilçe başkanları, kurultay delegelerini ve eski belediye başkanlarının görüşlerini aldık. Bugün de diğer bir ekiple bir görüşme yapacağız.
TOPLANTILARA DEVAM EDECEĞİZ
Ardından kadın kolları, gençlik kolları, mahalle birimleri ile bir görüşme yapacağız. Bunların tümünden alınan görüş ve önerilerle bir stratejik plan hazırlayacağız. Bir haftaya kadar stratejik bir plan hazırlarız. Bir eylem ve söylem birliğini yakalamak zorundayız. Herkesin birbirine bir öneri getiriyorsak o öneriye uymalıyız. Ne yapacağını ve ne istediğini bilen bir yapı olmasını istiyoruz. Örgütün başarısı için güzel bir toplantı oldu. Bu tür toplantılarımız devam edecek. Bundan sonra tüm örgüt olarak kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı