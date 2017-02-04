CHP GEBZE Yol haritası belirleyecek

CHP Gebze ilçe örgütü, Anayasa değişikliği ve referandum süreci ile ilgili dün bir toplantı düzenledi. İlçe binasında düzenlenen toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun, eski ilçe başkanları Gülabi Kaya, Seyfettin Güney, İsmet Kara, Mustafa Kaya, Meşaik Karakuş, Özkan Koçak, Saide Arslan ve Sedat Tatar ile eski belediye başkanı Mehmet Emin Akın ve kurultay delegesi Hasan Öztekin, ilçe yöneticileri katıldı. Gerçekleşen toplantı ile ilgili olarak CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun bilgi verdi.Dursun, "Anayasa değişikliği ve referandum süreci ile ilgili Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan ile önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkanı ve görevdeki kurultay delegeleri ile gerçekten önemli ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantı çok verimli geçti. Katılım noktasında istenilen bir katılım oldu. 3 saatlik bir ve herkesin görüş önerilerini söylediği bir toplantı oldu. Eski ilçe başkanları, kurultay delegelerini ve eski belediye başkanlarının görüşlerini aldık. Bugün de diğer bir ekiple bir görüşme yapacağız.Ardından kadın kolları, gençlik kolları, mahalle birimleri ile bir görüşme yapacağız. Bunların tümünden alınan görüş ve önerilerle bir stratejik plan hazırlayacağız. Bir haftaya kadar stratejik bir plan hazırlarız. Bir eylem ve söylem birliğini yakalamak zorundayız. Herkesin birbirine bir öneri getiriyorsak o öneriye uymalıyız. Ne yapacağını ve ne istediğini bilen bir yapı olmasını istiyoruz. Örgütün başarısı için güzel bir toplantı oldu. Bu tür toplantılarımız devam edecek. Bundan sonra tüm örgüt olarak kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı