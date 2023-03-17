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SİYASET:
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Chp Kocaeli’den Saadet Partisine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetimini parti binasında ziyaret etti.

Chp Kocaeli'den Saadet Partisine Ziyaret

17 Mart 2023 Cuma 17:11


Mutlu, ülkemizin içinde bulunduğu kötü gidişata son vereceğiz.

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu  “Ülke olarak zor zamanlardan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bir yanda depremin acısını iliklerimize kadar hissetik, bir yandan kurumların içinin bu kadar boşaltıldığını bir kez daha depremle farkına vardık. Tek kişinin iki dudağı arasına bakan bu siyaset anlayışına son vereceğiz. Ortak akılla, ortaya koyduğumuz mutabakat metnindeki tüm projeleri hayata geçirip, Millet İttifakı’nın birer paydaşı olarak ülkemizin bu gidişatına son vereceğiz” dedi.



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