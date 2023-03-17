Chp Kocaeli’den Saadet Partisine Ziyaret





Mutlu, ülkemizin içinde bulunduğu kötü gidişata son vereceğiz.

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu “Ülke olarak zor zamanlardan geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bir yanda depremin acısını iliklerimize kadar hissetik, bir yandan kurumların içinin bu kadar boşaltıldığını bir kez daha depremle farkına vardık. Tek kişinin iki dudağı arasına bakan bu siyaset anlayışına son vereceğiz. Ortak akılla, ortaya koyduğumuz mutabakat metnindeki tüm projeleri hayata geçirip, Millet İttifakı’nın birer paydaşı olarak ülkemizin bu gidişatına son vereceğiz” dedi.









.