CHP liler Meclise katılmıyor

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, yarın olağanüstü toplanacak olan Gebze Meclisi’ne CHP grubu olarak katılmayacaklarını açıkladı





CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, korona tedbirlerine rağmen 3 Nisan’da olağanüstü toplanacak olan Gebze Meclisi’ne katılmayacaklarını açıkladı. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Tüm dünya küresel olarak ciddi bir pandemi tehdidi altındayken ülkemiz de bu işten nasibini acı bir şekilde aldı ve hala almaya devam ediyor. Gözümüz kulağımız bilim kurulunun, sayın bakanlarımızın alacağı kararlardayken Türkiye Büyük Millet Meclisi bile toplanmıyorken Gebze Belediyesini yönetenler hukuki hiçbir dayanak gözetmeden meclisi toplamaya çalışıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz.





Gebze halkının yararına olacak tüm kararlarda elimizi gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak tarafımıza gönderilen gündem maddelerinde hayati bir durum gerektiren, Gebze gibi nüfusu gün içinde milyonu aşkın bir kent için salgını asgari düzeyde atlatmasını sağlayacak bir görüşme maddesi yok. İyi niyetli bir meclis toplantısı olacağını asla düşünmüyoruz.



