CHP liler Meclise katılmıyor

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, yarın olağanüstü toplanacak olan Gebze Meclisi’ne CHP grubu olarak katılmayacaklarını açıkladı
CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, korona tedbirlerine rağmen 3 Nisan’da olağanüstü toplanacak olan Gebze Meclisi’ne katılmayacaklarını açıkladı. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Tüm dünya küresel olarak ciddi bir pandemi tehdidi altındayken ülkemiz de bu işten nasibini acı bir şekilde aldı ve hala almaya devam ediyor. Gözümüz kulağımız bilim kurulunun, sayın bakanlarımızın alacağı kararlardayken Türkiye Büyük Millet Meclisi bile toplanmıyorken Gebze Belediyesini yönetenler hukuki hiçbir dayanak gözetmeden meclisi toplamaya çalışıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz.
Gebze halkının yararına olacak tüm kararlarda elimizi gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak tarafımıza gönderilen gündem maddelerinde hayati bir durum gerektiren, Gebze gibi nüfusu gün içinde milyonu aşkın bir kent için salgını asgari düzeyde atlatmasını sağlayacak bir görüşme maddesi yok. İyi niyetli bir meclis toplantısı olacağını asla düşünmüyoruz.
Meclis üyelerimizle ile online görüşmeler yaptık ve katılmama kararı aldık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte ihtiyaç sahiplerine daha hızlı nasıl ulaşırız, işten çıkarılan vatandaşımız varsa onun sorununu nasıl çözeriz diye çabalarken iktidar partisi başka şeyler peşinde. Takipçisi olacağız. Bu işin altından ne çıkacak, bir rant kapısı mı açılmaya çalışılıyor bekleyip göreceğiz. Yerel basın ve ulusal basınla da paylaşacağız. Ekmeğimizi, suyumuzu bölüştüğümüz Gebzeli hemşehrilerimize söz veriyorum. Halkımızın yararına olmayan hiçbir kararda olmayacağız. Bunun hukuki mücadelesini sonuna kadar vereceğiz.”