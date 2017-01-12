CHP’den 10 Ocak jesti!

Gazeteci Tayfun Talipoğlu’nu ağırlayan CHP Gebze, daha sonra Gebze halkına Yerel gazete dağıttı.

CHP Gebze İlçe Örgütü, 10 Ocak Çalışan gazeteciler Günü dolayısıyla hem si etkinliği düzenledi hem de Gebze’de görev yapan gazetecilere plaket verdi. Gebze Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte ünlü gazeteci Tayfun Talipoğlu, hem gazetecilik anılarını anlattı hem de meslektaşlarına önemli önerilerde bulundu. Tayfun Talipoğlu konuşmasında şunlara değindi: “Gazetecilik konusunda anlatacak çok şey var. Gazeteciliğin görevi gerçeği araştırmaktır. Yerel gazetelerde çalışmak yaygın medyadan daha zordur. Gazetecilik bir yaşam biçimidir. Gazeteci yaşamın içinde olması gerekir. Gazeteci hükümdarın günlüğünü tutan adam değildir. Türkiye’de bugün birçok kişi padişahın günlüğünü tutuyor. Yandaş medyadaki arkadaşlara çok üzülüyorum.

İNSANLAR TEPKİ VERMİYOR

İnsanın inanmadığı bir şeyi yazmak en çok zor olandır. Ben TRT’de çalışırken hükümdarı övmedim. Gerçek emekçi gazeteci olsanız bir İsmail Saymaz olursunuz en fazla. Böyle insanlara destek vermek gerekir. Ayşenur Aslan’ın programı bıraktığı zaman kendisini aradığımda Hüsnü Mahalli’nin gözaltına alındığında kimse tepki göstermedi dedi. Meslekte 32’nci yılıyım ancak hayatımın en mutlu olduğu yer Halk TV’de olduğum bugünlerdir. Bizi izleyen güzel insanlar sayesinde bizi bu yoldan almayacaklardır. Birbirimizi sevmiyoruz.”dedi.

YEREL GAZETE DAĞITTILAR

Etkinlikte konuşan CHP Gebze ilçe başkanı Recep Dursun, gazeteciliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade ederken, görev yapan gazetecilere başarılar diledi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Levent Altun da, gazeteciliğin bir mesleğin yanı sıra yaşam şekli olduğunu ifade ederek, “Zor şartlarda gece gündüz çalışan emekçi gazeteci meslektaşlarımı kutluyorum” dedi. Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun ve Yönetimi Gebze Kent Meydanı’nda toplanıp Yerel Gazeteleri Bayilerden satın alarak halka ücretsiz dağıttılar.