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CHP’li Gençler TBMM’de!

CHP İl Gençlik Kolları Yönetimi, TBMM’ye giderek hem grup toplantısına katıldı hem de Kocaeli milletvekilleriyle sohbet etme imkanı yakaladı.

CHP'li Gençler TBMM'de!

19 Ocak 2017 Perşembe 10:42

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve yönetimi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen grup toplantısın katıldı. Gençler, toplantı sonrası Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan ile bir araya gelerek meclis lokantasında yemek yedi. Daha sonra milletvekilleriyle sohbet etme imkanı bulan gençler, mecliste tartışmalara sahne olan anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin de milletvekilleriyle görüş alışverişinde bulundu. Gençlerin gerçekleştirdiği ziyaretten bir hayli memnun kalan milletvekili Haydar Akar,  gençlerle fotoğraflarını sosyal medya hesabından  “Bugün TBMM'de ziyaretimize gelen Kocaeli Gençlik Kolları geleceğe dair umut ve inancımızı tazelediler. Bize güç verdiler”  yazısıyla paylaştı.

VATAN MÜCADELESİ

Referandumda hayır çalışmaları için konuşan Akar, “Genel Başkanımızın dediği gibi; "Bizim mücadelemiz bayrak mücadelesidir. Vatan mücadelesidir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizim mücadelemiz budur. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Biz muhalefeti bu sorumluluk içinde yapıyoruz, sarayda oda kapma muhalefeti için değil.”diye konuştu.

Ömür KAVRAN

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