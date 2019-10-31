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CHP’li meclis üyeleri pazarcı esnafını dinledi

CHP Darıca Belediye Meclis Üyeleri Darıca Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafı ile bir araya gelerek, pazarcı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

CHP'li meclis üyeleri pazarcı esnafını dinledi

31 Ekim 2019 Perşembe 16:15

 Göreve geldikleri günden bu yana Darıcalılar için çalışan CHP Darıca Belediye Meclis Üyeleri bugün Darıca Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Pazarcı esnafının sorun ve taleplerini dinleyen meclis üyeleri, esnafının sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirtti. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak Darıcalılar’ın sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini belirterek, “CHP Darıca Belediye Meclis Üyelerimiz ile Darıca Perşembe Pazarı’nda bir araya geldik. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek esnafın sorun ve taleplerini dinledik. Esnafımız işlerin azlığından bahsediyor. Vatandaşlarımız ile pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini not alarak dertlerine çözüm arayışımızı gerekli mercilere ileteceğiz” dedi.

SADECE SEÇİMDE DEĞİL

Meclis üyeleri olarak Darıcalılar’dan gelen her sorun ve şikayeti dinleyerek sorunları çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Sarıtoprak, “Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Meclis çalışmalarımızda da esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sadece seçim zamanında değil, her daim sahada var olarak sorunları birinci ağızdan dinlemek, vatandaşımıza dokunmak eksikleri görmemize vesile oluyor” diye konuştu.



 
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