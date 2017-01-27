CHP'li vekil Gürsel Tekin Kocaeli'den seslendi!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimi gün Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti. Gürsel Tekin’i CHP Kadın Kolları Başkanları karşılarken, Kocaeli İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarete Gürsel Tekin’in yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, CHP İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Vatandaşımız hayırlı işler yapacaktır

Toplantı da açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Gürsel Tekin’i burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu partinin değerli isimlerinden birisidir. Kendisini burada gördüğüm için çok mutluyum. Hayır kampanyasında da kendisinden yardım isteyeceğiz” ifadelerine yer verirken, Gürsel Tekin, referandum sürecinde hükümetin centilmen bir şekilde davranması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız hayırlı işler yapacaktır. Sadece engel ve baskı istemiyoruz. Tek isteğimiz centilmenliğe bağlı kalınsın” şeklinde konuştu. Gürsel Tekin Kocaeli İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Sakarya İl Başkanlığına geçti.

130 Milletvekili olağanüstü çaba sarf etti

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, “Dünyanın her yerinde Başbakanların söylediği her cümle referans kabul edilir. Başbakan referandum tartışmasında OHAL de referandum olmaz demişti. Bizde bunu ciddiye aldık. Hiçbir koşulda hele referandum gibi yurttaşlarımızın geleceğini inşa edecek referandumu bu koşullarda yapmak kabul edilemez. İktidar bunu anlatamaz. Sonu ne çıkarsa çıksın meşruluğu tartışma yaratacak. Bu ülke 34 yıldır terörle yaşıyor. Terörü bahane etmeyin. Seçim sürecinde OHAL yasaları kaldırılmalı ve insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilmeli” şeklinde konuştu.

“Bizi milletle başbaşa bırakın”

Hayır kampanyası açan tüm örgütlerin beklediği tek şey centilmenlik olduğunu belirten Tekin, “Bizi sadece milletle baş başa bırakın. Daha dün Maltepe’de bir geç kardeşimiz kurşunların hedefi oldu ölümden döndü. Biz bugün şahsım olarak partinin bana vermiş olduğu değerlerin karşılığını vermek için otobüsle Anadolu’ya çıkma kararı aldım. Türkiye’nin tamamını dolaşacağız. Bugüne kadar 130 milletvekilimiz olağanüstü çaba sarf ettiler. Komisyon çalışmasında itibaren isterdik devlet televizyonunda herkesin rahatlıkla söyleyeceği bir ortam olsun. Bu imkanın sunulmaması anlatılabilecek bir durumun olmamasındandır” şeklinde konuştu.

“Parlamenter sistemde yolsuzluk yok”

Tekin, “Uluslararası rapor açıklandı. Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde yolsuzluk yok nerdeyse. Yolsuzluk denetim mekanizması askıya alınmış başkanlık ile yönetilen ülkelerde yolsuzluk almış başını gitmiş. Bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede yoksulluk vardır. Afrika’da başkanlık sistemi ile yönetilen ülkeleri ziyaret etti. O ülkelerin haline bakın. Vatandaşlarımız hayırlı işler yapacaktır. Sadece engel ve baskı istemiyoruz. Tek isteğimiz centilmenliğe bağlı kalınsın” dedi.

Hayır’a inancım yüzde yüz

Tekin konuşmasının sonunda, “Merkez medyanın hangi baskılar altında olduğunu çok iyi biliyorum. Tek kişi olmadığı için terörle mücadele edemiyoruz diyorlar. Sizler tüm alanların işgal edip yüksek binalar dikerken kim size engel oldu. İktidarla terör örgütleri arasında ki ilişkileri konuşmamız gerekiyor. FETÖ ile tavuk yumurta ilişkisi yaşayan sizlersiniz. Ortadoğu’ya girmeyin dediğimizde caka satan sizdiniz. Açılım sürecini siz başlattınız. Hayır çıkacağı inancım yüzde yüz. AKP’ye oy veren kardeşlerimizin bu maceraya dahil olacağını düşünmüyorum. Umarım 2010 yılında referandumda yapılan yanlışlar bu sefer yapılmaz” dedi.