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CHP'li vekillerden Sirmen'e geçmiş olsun ziyareti

CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, Sefa Sirmen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP'li vekillerden Sirmen'e geçmiş olsun ziyareti

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:54

 

CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, Sefa Sirmen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
 
İZGAZ davası nedeniyle geçen yıl Haziran ayında hapis cezası alan eski milletvekili ve eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, geçtiğimiz hafta tahliye olmuştu.
 
Meclisteki çalışmalar nedeniyle Sirmen'i karşılamaya gidemeyen CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, bugün sabah saatlerinde Sirmen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sirmen'in evinde gerçekleşen ziyarette CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da yer alırken, vekiller geçmiş olsun dileklerini iletti.

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