CHP'liler Ankara'ya gidiyor

CHP tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe başkanları toplantısının 4.'sü CHP il binasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve gençlik kolları başkanları katılım gösterdi. Sarıbay, 81 ilden il ve ilçe başkanlarının katılımıyla pazar günü Ankara’da düzenlenecek genel merkez toplantısına katılacaklarını ifade etti.

KIRGINLIKLARI UNUTUN

Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Ülke yangın yeri. Ekonomi, dış ticaret, siyaset, OHAL ile ilgili özgürlükler kısıtlama altında ancak bu durumu vatandaşa anlatmakta zorlanıyoruz. Genç insanlar dahi 'evet' demenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Benim ilçe başkanlarından ricam referandum sürecinde parti içerisindeki kırgınlıklarımızı ve kızgınlıklarımızı unutarak bu işin içine herkesi sokmalıyız. Mesele memleket ise bizim bu birlikteliklere ihtiyacımız var" dedi.

ROZETE İHTİYAÇ YOK

Konuşmasına devam eden Sarıbay, “Referandum süreci bir siyasi parti görüşü şeklinde izlenmemesi gerekiyor. Gittiğiniz her yerde rozetinize dahi ihtiyaç yok. Bizim eski dönemden kalan usullerimiz bu referandum sürecinde yok. Kahvehanelere giderek broşür dağıtmak gibi çalışmalar yapmayacağız. Hücre sistemi gibi her aileye ulaşıp, neden hayır demeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Referandum sürecinde hiç kimseyi ötelemeden başka partilerden vatandaşlara neden 'Hayır' demesi gerektiğini anlatmalıyız” dedi.