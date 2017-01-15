CHP’liler Darıca’da buluştu!

Darıca CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş danışma örgüt toplantısı eski ve yeni bir çok partiliyi bir araya getirdi.

Şato Klas Düğün Salonu’nda düzenlenen genişletilmiş örgüt toplantısına eski vekiller, yerel ve genel seçimlerde belediye başkanlığına ve milletvekilliğine aday olan isimler, Darıca CHP İlçe Başkanı olarak görev yapan isimler, meclis üyeleri, partinin eski ve yeni yönetim kurulunda görev yapan simler, faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, il yöneticileri, partinin mevcut ve eski dönemlerinde gençlik kolları ve kadın kollarından başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan isimler bu toplantıda bir araya geldi.

1 YIILIK SÜRECİ ANLATTILAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda bir slayt sunumu da gerçekleşti. Son dönem İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yönetimlerinin faaliyetlerine ilişkin Darıca CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan çağlar ve Darıca CHP İlçe Başkanı Aydın Işık’ın sunumları salonu dolduran partililer tarafından alkışlandı. Bu iki isimin ardından kürsüye gelen Darıca CHP ilçe Başkanı Yakup Törk, konuşmasında mahalle örgütlenmeleri, temsilciliklerin açılması, mahalle yönetimlerinin faaliyetleri ve özellikle Darıca Belediyesi ve beraberinde Belediye Başkanı Karabacak’ın performansına ve uygulamalarına yönelik eleştirilerden oluşan konu başlıklarına değindi.

GÜNDEM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Darıca CHP İlçe Başkanı Yakup Törk konuşmasında Anayasa değişikliği için meclisteki görüşmeleri ve bu görüşmeler esnasında yaşanan gerginlikleri de dile getirdi. Örk, “Bu bir Anayasa değişikliği değildir. Bu bir rejim değişikliğidir. Nasıl milli değerlerin korunmasında, milli bayramların kutlanmasında CHP bu değerlere sahip çıkmış ve yok olmasına izin vermemişse rejiminde değişmesine izin vermeyecektir.”dedi.