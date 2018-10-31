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CHP'nin Çayırova aday adayı

CHP Çayırova İlçe başkanı Selahattin Kaya'nın, Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunduğu öğrenildi

CHP'nin Çayırova aday adayı

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:18

  CHP’nin aday başvuru sürecinde sadece bir ismin başvuruda bulunduğu CHP Çayırova’da ikinci aday adayı mevcut İlçe Başkanı Selahattin Kaya oldu. Parti örgütleri tarafından büyük destek gördüğü öğrenilen Kaya’nın, istifa sürecinin son günü olan 26 Ekim Cuma günü İl Başkanlığı’na adaylık için başvurduğu öğrenildi.
Dört yılı aşkın bir süredir görev yapan Selahattin Kaya başvuru yaparak CHP Çayırova’nın ikinci Aday Adayı oldu. Kaya’nın aday olmak için İlçe Başkanlığı’ndan istifa ettiği öğrenilirken, yerine gelecek ismin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler
ChpçayırovaAday AdayıSelahattin Kaya
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