CHP'nin Çayırova aday adayı

CHP’nin aday başvuru sürecinde sadece bir ismin başvuruda bulunduğu CHP Çayırova’da ikinci aday adayı mevcut İlçe Başkanı Selahattin Kaya oldu. Parti örgütleri tarafından büyük destek gördüğü öğrenilen Kaya’nın, istifa sürecinin son günü olan 26 Ekim Cuma günü İl Başkanlığı’na adaylık için başvurduğu öğrenildi.

Dört yılı aşkın bir süredir görev yapan Selahattin Kaya başvuru yaparak CHP Çayırova’nın ikinci Aday Adayı oldu. Kaya’nın aday olmak için İlçe Başkanlığı’ndan istifa ettiği öğrenilirken, yerine gelecek ismin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.