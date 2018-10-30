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CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı

CHP’de Gebze Belediye başkan Aday Adayları, seçim çalışmasına başladı.

CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı

30 Ekim 2018 Salı 14:08


CHP'den Gebze Belediye Başkan aday adaylığı için başvuran Doktor İsmail Demir ile eski İlçe Başkanı Avukat Recep Dursun çalışmalarına başladı. İki ismin karşısına başka bir aday adayı daha çıkmayınca, Genel merkez ve Parti Örgütleri Demir İle Dursun üzerine yoğunlaşmaya başladı. Partililer Belediye Başkan Adayı ve Meclis Üyelerinin ön seçimle belirlenmesini isterken, bu konuda son sözü Genel merkez Parti Meclisi söyleyecek. Ancak her iki isimde adaymış gibi çalışmalara başladı.

Ziyaretlerle kamuoyu yoklaması gösteren iki isim için gazetemizin edindiği bilgiye göre telefonla anket çalışması da yapılıyor. Genel Merkez’den vatandaşlara yönelik gelen telefonlarda hangi ismi aday görmek istediği soruluyor. Doktor İsmail Demir ve Avukat recep dursun adaylık çalışmasında birbirlerini kırıcı sözler kullanmadan, birlik içinde hareket ediyor. İlçe Başkanı Musa Yılmaz da partinin Cumhuriyet bayramı etkinliğinde her iki ismin elini tutarak bu yarışa destek verdi.

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