Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmit’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Açılış Bayramı için İzmit’e geldi.

YEREL YÖNETİMLERİN ÖNÜ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alana gelmesiyle vatandaşların coşkusu arttı. İlk olarak saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı’mız okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu selamlama konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Karaosmanoğlu şunları söyledi: “Soğuk bir havada yağmur altında sizi burada bekleten şey nedir; Aşk, sevgi. İşte bu sevgi seli bizi de gece gündüz demeden sizlere hizmet aşkıyla hareket ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yerel yönetimlerin önü açıldı.

HOLLANDA’YA KINAMA

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da konuşarak, “Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bugün hizmete girecek, merkezinde insan olan hizmetlerle Kocaeli’nin yaşam kalitesi üstlere çıkacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da kürsüye çıkarak, kalabalığa seslendi. Işık, şunları söyledi: “Dün bakanımızı Hollanda’da gösterilen o muameleden sonra insan nezaketinden uzak olan bu anlayışı kınıyoruz. Nefretle ve esefle kınıyoruz. Hollanda bu hareketiyle bugüne kadar savunduklarını ayaklar altına aldı.

“TÜRK YARGISINA TESLİM EDİN”

Faşist anlayış Avrupa anlayışını esir almaya başladı. İsteğimiz bir an önce Avrupa’nın bu anlayıştan çıkmasıdır. Hollanda, aynı zamanda ülkemizde 15 Temmuz’da hain darbe girişimine teşebbüs eden FETÖ’cülere sahip çıkma cüretini de gösterdi. Hollanda, Almanya ve tüm Avrupa, ülkesindeki tüm demokratik uygulamayı ortadan kaldıran teşebbüse destek olmayın, onları Türk yargısına teslim edin. Teslim edin ki bir daha darbe teşebbüsünde bulunamasınlar. Kocaeli’den bunu bir kez daha haykırıyorum.”

“KOCAELİ EN GÜZELİNİ YAPACAKTIR”

Işık, “Sizler en zor zamanda iradenizle bu vatana sahip çıktınız. İnanıyorum ki 16 Nisan’da da evet diyerek, bu milletin birliğine kastedenleri bir kez daha hezimete uğratacaksınız. 15 Temmuz'daki hain girişimi atlatan Türk ordusu terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar kazanıyor. 16 Nisan’da milletin bekası için evet diyoruz. Evet demekle sadece hainlere ders vermiş olmayacağımızı milletin refahını artıracağımızı bilmenizi istiyorum. Bu kentin son 15 yılda sağladığı büyü katılımların en büyük mimarı sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şehrimizle ilgili her sorunla ilgilenen ve hızla çözen cumhurbaşkanımıza kentimiz de her zaman sahip çıktı ve devam da ediyor. Kocaeli 16 Nisan’da en güzelini yapacaktır. Cumhurbaşkanım, sizin yürüyüşünüzde Kocaeli sizi asla ve asla yalnız bırakmayacak” dedi.

KOCAELİ İLE DOSTLUĞUMUZ ESKİYE DAYANIR

Işık’ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşkuyla kürsüye çıktı. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterilerin bulunuldu, tezahüratlar yapıldı. Konuşmasına başlayan Erdoğan, gençlerin tezahüratı karşısında, “Bu gençliği parlamentoda görmek istemiyorlar. 17-25 arası gençlik adım adım parlamentoya hazırlanıyor” dedi ve şöyle devam etti: “Programa biraz geciktik, hakkınızı helal edin. Bizim, Kocaeli ile dostluğumuz çok eskiye, gençlik dönemine dayanır. Kocaeli’nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirim.

KOCAELİ ADETA ŞAHA KALKTI

Gençler fazla kalmadı. Depremden yeniden inşa edilen Kocaeli’nin yarlarını sarmakla kalmayıp ulaştığı seviyenin bizzat şahidi oldum. Kocaeli adeta şaha kalktı. Bu başarıda bakanları, milletvekilleri belediye başkanları, valileri ile uyumlu çalışma yürütmesinin büyük payı vardır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Milli Savunma Bakanlığımıza çok önemli görevler verildi. Büyükşehir Belediyemizin tramvay projesi sürüyor. Metro için de çalışmalara başlandı. Kocaeli Şehir Hastanesi yükseliyor. Stadyum bitmek üzere. Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak olan bilişim vadisinin ilk etabı tamamlanmak üzere. Mesele inanmak ve azmetmektir.

ELİMİZ BOŞ GELMEDİK

Kocaeli’de 14 yıldır yapılan yatırımların maliyeti 20 milyar kat trilyon. Kocaeli bunlara layıktır. Kişi başına düşen gelir açısından ülke ortalamasının üstündedir. Kocaeli devam eden projelerle üst seviyelere çıkacaktır. Bugün Kocaeli’ye elimiz boş gelmedik. Sizlerle konuşacağım asıl konu 16 Nisan referandumu. Pek çok konuda bir turnusol kağıdı. Muhalefetin başındaki parlamentoya sadece 18’den sonraki erkeklerin gireceğini söylüyor. 18-25 yaş arasındaki kızlarımız da parlamentoya girecek.

KONSOLOSLUK BİZİM TOPRAĞIMIZ

Dün Hollanda’da yaşanan kepazeliği izlediniz değil mi? Bir yandan Dışişleri Bakanımızın uçuş iznini iptal ediyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın konvoyunun önünü kesip konsolosluğa girmelerini engelliyorlar. Uluslararasında konsolosluklar o ülkelerin toprakları sayılır. Yani Hollanda’daki konsolosluk bizim toprağımızdır. Bakanımızı oraya sokmadılar."

Kaynak: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmit’te