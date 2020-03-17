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DARICA BELEDİYESİ VE GTO İŞBİRLİĞİ İLE DARICA’YA YENİ SOSYAL TESİS

Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’da yapılan sosyal tesisin kullanımı yapılan protokolle Darıca Küçük Sanayi Sitesi yönetimine devredildi. Protokolü Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Nail Çiler birlikte imzaladı.

DARICA BELEDİYESİ VE GTO İŞBİRLİĞİ İLE DARICA'YA YENİ SOSYAL TESİS

17 Mart 2020 Salı 14:09

 Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası işbirliğinde kısa bir süre önce Darıca Küçük Sanayi Sitesi’nin sosyal tesis ihtiyacını gidermesi amacıyla yapılan sosyal tesis faaliyete geçti. Sosyal tesisin Darıca Küçük Sanayi Sitesi’ne devri için protokol imzalandı. Darıca Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Darıca Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Barış Er katıldı. İmza töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gebze Ticaret Odamıza desteği için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odamız arasında işbirliğimiz başka projelerde de devam edecek. Darıca Küçük Sanayi Sitesi’nde sanayi esnafımızın ihtiyacı olan sosyal tesisi Gebze Ticaret Odası ile birlikte hayata geçirdik. Sosyal tesisimizin kullanımını yaptığımız ortak protokolle Darıca Küçük Sanayi Sitesi yönetimine devrediyoruz. İlçemize ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Buradan bir kez daha Gebze Ticaret Odası Başkanımız Nail Çiler ve yönetimine Darıcalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de Darıca’ya önemli bir hizmet yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a işbirliği için teşekkür etti.

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