Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de Darıca’ya önemli bir hizmet yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a işbirliği için teşekkür etti.
DARICA BELEDİYESİ VE GTO İŞBİRLİĞİ İLE DARICA’YA YENİ SOSYAL TESİS
Darıca Belediyesi ve Gebze Ticaret Odası işbirliği ile Darıca’da yapılan sosyal tesisin kullanımı yapılan protokolle Darıca Küçük Sanayi Sitesi yönetimine devredildi. Protokolü Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Nail Çiler birlikte imzaladı.
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de Darıca’ya önemli bir hizmet yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a işbirliği için teşekkür etti.