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Darıca’da Cumhur İttifakı buluşması!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av. Ufuk Acay ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da yeni teşkilat binasına taşınan Milliyetçi Hareket Partisi’ne ziyarette bulundu.

Darıca'da Cumhur İttifakı buluşması!

11 Mart 2020 Çarşamba 14:07

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yerine taşınan MHP Darıca İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Darıca’da Cumhur İttifakı’nın uyum içinde çalıştığını ifade eden Başkan Bıyık, daha sonra AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nın haftalık yönetim toplantısına katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık önceki akşam Cumhur İttifakı ortağı MHP Darıca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Yeni yerine taşınan MHP Darıca İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve yönetimiyle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da Cumhur ittifakı uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı Türk milletinin bağrından çıkmış ülkemizin ve milletimizin bekası için bir araya gelmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizin ortak iradesiyle yoluna devam edecektir” diye konuştu. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün de nazik ziyareti için Başkan Muzaffer Bıyık’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek birlik beraberlik mesajı verdi.

AK PARTİ’NİN TOPLANTISINA KATILDI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP ziyaretinin ardından AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen haftalık yönetim toplantısına katıldı. İlçe Başkanı Ufuk Acay ve ilçe yöneticileriyle istişarelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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