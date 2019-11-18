Darıca’da Zabıta Eğitimden Geçti

Darıca Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi eğitimlere devam ediyor. Darıca Belediyesi, bu kapsamda Zabıta personeline yönelik hem mevzuat hem de davranış kuralları ve halkla ilişkiler konulu eğitim düzenledi.

Darıca Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için kurum içi eğitimlere devam ediyor. Birimlere yönelik eğitim programlarına ara vermeden devam eden Darıca Belediyesi, hafta sonu Zabıta personeline yönelik eğitim düzenledi. Tebligat kanununun yanı sıra davranış kuralları ve halkla ilişkiler alanında da eğitimin verildiği seminerde güler yüzlü olunması ve vatandaşla daha iyi diyalog kurulması üzerinde hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞA GÜLER YÜZLE HİZMET EDECEĞİZ

Kurum içi eğitimi önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da “Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz, eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta personelimiz sokakta belediyeyi temsil ediyor. Vatandaşlarımıza güler yüzlü hizmet, daha iyi ve kaliteli hizmet vermek önceliğimiz olacak. Vatandaşla daha iyi ve daha sıcak diyalog kurmalıyız. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz farklı başlıklarla devam edecek” dedi.