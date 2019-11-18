Darıca’da Zabıta Eğitimden Geçti

VATANDAŞA GÜLER YÜZLE HİZMET EDECEĞİZ
Kurum içi eğitimi önemsediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da “Görevini en iyi şekilde yapan zabıta ekibimiz, eğitimle birlikte vatandaşlarımızla arasındaki bağı güçlendirecek. Zabıta personelimiz sokakta belediyeyi temsil ediyor. Vatandaşlarımıza güler yüzlü hizmet, daha iyi ve kaliteli hizmet vermek önceliğimiz olacak. Vatandaşla daha iyi ve daha sıcak diyalog kurmalıyız. Zabıta Müdürlüğü personelimize eğitimlerimiz farklı başlıklarla devam edecek” dedi.