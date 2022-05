Davutoğlu: Bayramlar Karamsarlık Değil İyimserlik Günleridir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı’nı sosyal medya hesabından bugün yayınladığı videolu bir mesaj ile kutladı. Davutoğlu, mesajında şunları söyledi:

“Ülkemizin her bir köşesinde bayram sevinci yaşayan değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı’nızın milletimize, İslam dünyasına ve insanlığa hayır getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Son iki senedir bayramlarımızı hakkıyla idrak edemiyorduk. Pandemi dolayısıyla misafirlikleri gerçekleştiremiyor, selamlaşırken bile maskelerin ardından selamlaşıyorduk. Bugünlerin geçip gerçekten selam alıp verdiğimiz, birbirimizi ağırladığımız bayram günlerinin tekrar başlamasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ancak bu sene de her gün artan fiyatlar, hayat pahalılığı ramazanımızı da bayramımızı da maalesef hakkıyla ve mutlulukla idrak etmemizi güçleştirdi. Ramazan boyu iftarlardaydım. Türkiye’nin her bir köşesinde çiftçilerimiz, esnafımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, EYT’lilerimiz, herkes hayat pahalılığından şikayetçiydi. Yürekler muhabbetle doluydu ancak sofralar o muhabbeti yansıtan manzaraları maalesef yaşayamadı. İftar sofraları, sahur sofralarında sıkıntılar yaşandı. Buradan milletimize, bütün halkımıza şu mesajı iletmek isterim. Asla karamsarlığa kapılmayınız. Bayramlar, karamsarlık değil iyimserlik günleridir. Kim ne derse desin, ne tahrik yaparsa yapsın asla öfkeye, dışlanmaya, ötekileştirmeye dayalı iklime teslim olmayın. Bayramlar selamlaşma, kaynaşma, muhabbet yayma günleridir. Ülkemizde kim öfkeyi, nefreti, ötekileştirmeyi, dışlamayı yayarsa bayram ruhuna aykırı hareket etmiş olur. Hakkıyla bayramları idrak edeceğimiz, İslam dünyasının her bir köşesinde yüksele feryatların dineceği, ülkemizin huzur, mutlu ve refahla buluşacağı nice bayramlarda buluşmak üzere, Allah’a emanet olunuz.”