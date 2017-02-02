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Demirci Mahallelileri Sakinleştirdi!

Çayırova’da Emek ve İnönü Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm sorunu Şubat ayı Meclis toplantısını gerdi.

Demirci Mahallelileri Sakinleştirdi!

02 Şubat 2017 Perşembe 10:33

TATLIYA BAĞLANDI

Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine devreye giren başkan demirci, verdiği sözü tutacağını belirterek vatandaşları sakinleştirdi.
Çayırova Belediyesi’nin Şubat Ayı meclis toplantısında önce gergin anlar yaşandı, daha sonra tartışmalar tatlıya bağlandı. Emek ve İnönü Mahallelerinin Kentsel Dönüşümle ilgili bir çözüme ulaşamaması, belediye hizmetlerinin yeterli derecede olmaması ile ilgili Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’ye tepki gösteren vatandaşlar meclis salonunda tepki gösterdiler. Belediye Başkanı Şevki Demirci, vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada, “Bakanlıktan bu ayın 6’sında gelmesi beklenen bir yazı nedeniyle size net bir şey söyleyemedim. Ama benim adım Şevki Demirci. Ben bir söz verdiysem yerine getiririm. 8 yıldır beklemişsiniz. Birkaç gün daha bekleyin. Bakanlıktan ne gelirse gelsin. Bu işi ben çözeceğim.”dedi.

SİZE GÜVENİYORUZ 

Mahalle sakinlerinin dolduruşa gelmemelerini isteyerek sakin olmalarını ve kısa bir süre daha beklemelerini isteyen Başkan Demirci, “Birkaç kişinin gazına gelmeyin. Malınızı, ineğinizi satıp iyi kötü bir ev almışsınız. Çektiğiniz çileyi de, verdiğiniz mücadeleyi de benden iyi bilen olmaz. Sizi yönlendiren kişiler sizin iyiliğinizi istemiyor. İşiniz çözülsün istemiyorlar. Şimdi size soruyorum. Bana güveniyor musunuz? ”dedi. Vatandaşlar, “Başkanım size güveniyoruz, birkaç gün değil 1 ay bekleriz. Yeter ki siz bize söz verin.” dediler ve Başkan Demirci’yi alkışlayarak salonu terk ettiler.


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