DEVA ÇAYIROVA KABİNEYİ AÇIKLADI:





Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı 2023 yılının ilk toplantısını 03/01/20223 Salı günü yaptı. Geçtiğimiz günler de yeni hizmet binasına taşınan Deva Çayırova’da toplantıda çok önemli gündem maddeleri konuşuldu.

Toplantıda ilk olarak yeni Birim Başkanlarını açıklandı. Daha sonra yeni hizmet binalarının açılışı ile ilgili gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda bir değerlendirmede bulunan İlçe Başkanı Mehmet Saraç;

2023 yılının ilk toplantısı bizim için çok heyecanlı oldu. Önce yeni dönemimizin başkanlık divanını açıkladık. Daha sonra da yeni hizmet binamızın açılışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Eğer bir aksilik olmaz ise, açılışımız da Genel Başkanımız Sayın; Ali Babacan Bey’i Çayırova’mızda misafir edeceğiz. Bir dizi ziyaret ve temaslar için ilçemize gelecek olan Genel Başkanımızı Çayırova’lılarla buluşturacağız. 2023 yılı inşallah ülkemizin Deva iktidarıyla buluşacağı bir yıl olacak. Hiçbir vatandaşımız endişeye kapılmasın. Her alanda dünya ile rekabet edebilen, yaşamaktan onur duyduğumuz bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin problemlerini biliyoruz ve çözümlerimiz hazır. dedi.

Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu.

HUKUK VE ADALAET POLİTİKALARI BAŞKANI: AV.ÖMER FARUK GÜL

EKONOMİ VE SEKTÖREL GELİŞİM-DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİM BAŞKANI: METİN KILIÇÇEKEN

EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKALAR BAŞKANI: GÖKMEN KAPLAN

KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI: ESRA BALTA

KADIN POLİTİKALARI BAŞKAN YARDIMCISI: ÖZGE EVRENKAYA

GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKANI: SONER ÇAKMAK

GENÇLİK POLİTİKALARI BAŞKAN YARDIMCISI: İKRAM GÜNEY

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALRI BAŞKANI: TUĞBA AKBULUT

YEREL YÖNETİMLER VE ŞEHİRCİLİK BAŞKANI: MURAT BULUT

TEŞKİLAT BAŞKANI: KEMAL KÜLTE

TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI: CENGİZHAN SAĞDIÇ

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI: MUHAMMET ÖZTÜRK

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI: SERKAN NAMA

SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER BAŞKANI: ALİ GENCEL

İNSAN KAYNAKLARI VE PARTİ İÇİ EĞİTİM BAŞKANI: CEMALETTİN ARAS

MALİ İŞLER BAŞKANI: ADEM DEMİR

İDARİ İŞLER BAŞKANI: ERHAN İŞLER

İLÇE SEKRETERİ: SULTAN KILINÇ

ENGELLİ HAKLARI BAŞKANI: SEDAT İNANÇU

SOSYAL MEDYA İLETİŞİM SORUMLUSU: MEHMET EMİN KAYA

İLÇE BAŞKAN DANIŞMANI: CELALETTİN DURAN

İLÇE BAŞKAN DANIŞMANI: ALİ GÜLEL



